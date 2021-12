A luta política atual passa ao largo dos partidos

O professor e pesquisador Henrique Antoun tem um grande desafio: se debruçar sobre um fenômeno em curso e tentar entender de que forma as lutas políticas se apropriaram e ajudaram na construção do ciberespaço, tendo a internet como principal arena de mobilização. Esta semana, ele esteve em Salvador no Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação (Compós), onde apresentou um trabalho - assinado com o pesquisador Fábio Malini - sobre a mobilização nas redes sociais do #15M. Em 2011, este movimento reuniu milhares de jovens na Praça do Sol, em Madri, cobrando mudanças políticas e econômicas na Espanha.

O senhor defende que a luta política foi um elemento fundamental na construção do ciberespaço. Como isso aconteceu?

A gente vê que há três momento bem claros: nos anos 1980, quando surgem os grupos de discussão na internet; nos anos 1990, quando surgem as interfaces e a internet como conhecemos hoje; e nos anos 2000, com o advento da Web 2.0, que cria ferramentas de grande potencial de mobilização. O primeiro movimento acontece nos anos 1980, os hackers invadem a internet, criam os grupos de discussão e povoam a internet que até então era uma área inóspita só frequentada por empresas e militares. Ainda não era um ciberespaço. Era um espaço informacional que não interessava a ninguém. A criação dos grupos de discussão mudou a maneira como a informação se organizava e a maneira como a internet era usada. A partir daí, muita gente passou a usar a internet para conversar, para discutir assuntos e debater temas, atraindo os movimentos sociais. A primeira é uma internet que traz a transformação da mobilidade da política, pois eliminava a localidade como base da luta. Agora, a luta poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo..

Como foi possível articular a luta político com os grupos de discussão?

A vantagem dos grupos de discussão, ao contrário da mídia de massa, é que eles são silenciosos. Se você não entrar lá você não nota nada. E quando eles produzem um efeito já é tarde de mais, porque os efeitos já foram construídos antes. Então as ONGs, os movimentos sociais e alternativos se fortaleceram e empreenderam sua luta a partir dessa apropriação dos grupos de discussão.

O que muda com o advento da internet tal qual a gente conhece hoje?

Nos anos 1990, há um novo salto. É a hora das interfaces e da mediação. Antes, o problema dos grupos de discussão era que eles não se conversavam. Havia os grupos do movimento feminista, do movimento negro, do greenpeace, mas não havia uma luta política comum. Quando o WWW foi inventado, ele permite que várias discussões pudessem se reunir e criassem uma luta política comum. Aquela discussão dispersa nos vários grupos de discussão encontra um lugar onde ela pode se reunir e se tornar um poderoso movimento. O zapatismo faz parte deste novo cenário quando surgiu em 1994. Era uma guerrilha, que tinha tribos indígenas, ONGs, que fazem discussões na selva e divulgam pela internet. Foi criado um site, o movimento se alastrou por toda parte e você vai encontrar zapatistas até no Japão. Em 1998 isso culmina com uma declaração de Bill Gates. Ele reclama, dizendo que o zapatismo era a principal agência de notícias do mundo porque quando saía um discurso do subcomandante Marcos, em um dia estava traduzido para mais de 100 línguas. E Bill Gates pagava caro a vários profissionais e não conseguia traduzir com esta velocidade. Já se apontava ali o trabalho colaborativo e a sua força através da internet.

Os movimentos antiglobalização surgem nesta época.

Exato. Eles aparecem em 1999 e tem o zapatismo como principal escola. É importante lembrar que os movimentos antiglobalização acontece na época do surgimento do Napster e de outros sites de compartilhamento. Surgem então os movimentos sem líderes, que já são resultado de uma ética do compartilhamento. Desaparece a necessidade de ter uma figura emblemática centralizando tudo, de uma liderança carismática gritando palavras de ordem. Não precisava de um Che Guevara, não precisava de um Lenin. A transição para este momento veio justamente com o subcomandante Marcos, que cobria o rosto e dizia: o comandante não sou eu. Uma vez perguntaram para ele: "porque você não mostra seu rosto"? E ele respondeu: "Quer ver o meu rosto? Então olhe no espelho".

Qual o principal desafio deste novo momento?

O desafio é a questão da mobilização. Como mobilizar e sincronizar movimentos diferenciados e fazer eles acontecerem transversalmente? E é essa nova internet, que é a Web 2.0, que enfrenta este desafio da mobilização. Os grupos de discussão se transformam em redes sociais. O Twitter se transforma numa ferramenta de sincronização de movimentos. Então, nós vivemos um momento em que os movimentos acontecem e ressoam entre si. Primeiro veio a praça Tahir, no Egito, depois veio a praça do Sol da Espanha, a praça da Turquia...

De que forma a internet funciona como essa caixa de ressonância?

Cito como exemplo o Ocuppy Wall Street. O movimento começou com, literalmente, meia dúzia de pessoas em Wall Street. Foram anarquistas canadenses que começaram o movimento, acreditando na possibilidade de mobilização. Eles usam, inclusive, todo o deboche, a chacota e a indiferença lançada pelo sistema contra eles como modo de mobilizar. No primeiro dia em que eles acamparam em Wall Street, um monte de corretores da Bolsa de Valores foram para as janelas com taças de champanhe e ficavam acenando e rindo. Os manifestantes filmaram e colocaram no Youtube. No dia seguinte já estava cheio de gente. O movimento da praça Tahir no Egito, foi a mesma coisa: um jovem se queima, o vídeo vira viral e mobiliza todo mundo.

Os vazamentos de informação também aparecem neste contexto.



Sim. A mobilização também passa pelos vazamentos. Os hackers pareciam que tinham sumido. Na década de 1990 se falava do hacker como aquele m que invade site, que invade rede. Falava-se deles como terroristas. Só que no meio deste cenário de sombra, o hacker reapareceu. Só que ele agora é o anonymous, é o hacker de audiência. Não é mais o subcomandante Marcos, é o anônimo. Não é uma cara coberta, é um sem cara. E a rede passa a ser usada como máquina de sincronização e coordenação de movimentos. E é isso que a gente está estudando. é tentar compreender como o anônimo se tornou a fonte fidedigna da franqueza. Como o vazamento se tornou o lugar da verdade. Há um paradoxo aparente aí. Normalmente, a fonte confiável é alguém conhecido, alguém com uma boa reputação. Agora, é o anônimo que tem uma boa reputação. Passam a ser mais confiáveis do que os chamados de formadores de opinião.

O que vocês descobriram na análise sobre as formas de mobilização nas redes sociais do movimento #15M, da Espanha?

Uma das coisas que a gente consegue apontar é que os mais retuítados durante o movimento não são pessoas institucionalizadas. são pessoas desconhecidas. Então, a lógica do retweet não segue a lógica tradicional. nossa ideia é tentar entender como se movimenta essa mobilização. de como duas dúzias de pessoas numa praça se transformaram em centenas e depois se transformaram em milhares de forma muito rápida.

O que isso significa?

São sintomas de que algo está mudando, de algo acontece. E que fazem vir à tona que o Estado e a política imperial não param de querer encobrir, pois eles querem determinar uma agenda de entretenimento, risadas e gente feliz. É uma agenda pautada pela subjetividade do consumo, que quer transformar qualquer praça, qualquer entretenimento em shopping center. Todos os espaços de transformação vão sendo alinhadas de uma maneira sufocante, insuportável. E a mobilização passa pela destruição dessa agenda.

Quais as consequências deste cenário na agenda política?

Eu acho que a política hoje, do Polo Norte ao Polo Sul, ela passa ao largo dos partidos. Você vê o (presidente norte-americano) Barack Obama: alguém que chegou ao poder cheio de promessas e não consegue nem fechar os centros de tortura, como Guantánamo. Mal conseguiu emplacar um programa de saúde que é pior do que o SUS (Sistema Único de Saúde, do Brasil) num país muito mais rico. Quer dizer, é um fiasco. E ele é presidente, é o "imperador".

Num país como o Brasil, o cenário é o mesmo?

Com certeza. Se algo acontecer no Brasil, não vai ser pela via partidária. Pela via partidária, quando muito, agente vai conseguir evitar que haja um grande retrocesso. Mas não há como fazer a via partidária promovendo um avanço maior.

Mas ao mesmo tempo em que se decreta a falência dos partidos, muitos destes novos movimentos partem para ocupar espaços an política tradicional. Os partidos piratas, por exemplo...

Os partidos piratas são uma grande novidade porque é um movimento que tenta fingir que é partido. Não é um partido. Ele não tem nenhum projeto de poder. na verdade, ele quer impedir que determinadas coisas aconteçam e fazer com que a agenda pirata permaneça aberta, não seja fechada pelo Estado. Não é um partido em termos tradicionais porque não tem projeto de poder. Na verdade, eles tem uma agenda bem restrita.



Os partidos, então, estão com seu papel esvaziado?

Cada vez mais os partidos se esvaziam. cada vez menos eles tem qualquer pingo de credibilidade. O exemplo máximo disso é a Espanha. As pessoas diziam: "não votamos em ninguém porque dá no mesmo. Não adianta ser os socialistas, ou os conservadores. O governo vai ser igual". E é verdade. Porque o governo não passa pela agenda ideológica. O governo passa pela agenda financeira. O Estado não tem outra opção senão ficar pagando dívida. Então, o estado tem que inventar algum dinheiro para poder governar. São os bancos, as empreiteiras e as financeiras que no final ditam as cartas.

Quando se fala em ciberativismo, uma das principais críticas é que são movimentos centrados na internet e que nem sempre acabam se refletindo nas ruas. O que o senhor acha desta visão?

Se fosse assim, ninguém falava dele. Só falam deles porque eles foram para a rua desde o início. Os zapatistas estavam nas ruas. As redes sociais e os grupos de discussão estavam nas ruas. E agora todo esse movimento de vazamento, do anonimato, está nas ruas com o Occupy e suas manifestações. então não tem essa história de que a pessoa está em casa, não está fazendo força. Primeiro porque, mesmo estando em casa, ele também está participando, ele tem um papel nisso. E ele ajuda porque ele vê nisso uma coisa melhor do que a chamada política institucional. quando você vê um José Dirceu e um José Genoíno metidos nesta lama que é o mensalão, é um sinal de que a política se esgotou.

