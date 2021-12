A luta ainda não acabou, diz Aécio sobre impeachment

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou que a autorização do impeachment da presidente Dilma Rousseff, aprovada pela Câmara dos Deputados neste domingo, é apenas o primeiro passo e pediu mais mobilização nas ruas e no Congresso.

"A luta ainda não acabou. É preciso manter a mobilização nas ruas e no Congresso. O pedido de impeachment agora chega ao Senado e, mais uma vez, a força dos brasileiros haverá de fazer a diferença", afirmou. O PSDB trabalha no Senado para garantir a instauração rápida do processo e calcula que, em aproximadamente dez dias, a presidente já seja afastada.

O senador afirmou que a admissibilidade do processo de impeachment é um momento "grave", mas também um passo importante para o País superar suas dificuldades. "Esta é uma vitória do povo brasileiro, de todos que foram às ruas para colocar limites em um governo que perdeu todos os limites. É uma vitória da democracia", afirmou.

Diferentemente de outras lideranças do partido, o senador Aécio Neves não esteve presente no Congresso Nacional neste domingo, 17. O senador acompanhou a votação em casa, pela TV, com a família.

