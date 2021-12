A ineficiência na gestão pública é tão má quanto a corrupção

Como está hoje a Bahia quanto à transparência?

O estado da Bahia é o 22º colocado quando se trata das contas públicas, considerando do melhor estado para o pior. Por que a Bahia é um estado pouco transparente? Os mecanismos que este utiliza para dar informação à sociedade não são de acordo com determinados parâmetros adequados. Neste ranking, os estados mais transparentes são Espírito Santo e São Paulo. Se entrar no site da Transparência do Espírito Santo, fica-se pasmo. Está tudo lá. O estado da Bahia somente agora deve divulgar os salários de seus servidores. Esse foi o primeiro passo que demos, para dar exemplo.

O que foi feito para melhorar este cenário?

Entre 2009 e 2013, tínhamos uma média de julgamento de 80 processos. Com o planejamento estratégico e mudança de procedimentos, conseguimos julgar 207 processos em 2014, muito mais que o dobro. E criamos também mais uma área de autoditoria. Então se pergunta: mais gastos? O estado tinha 12 secretarias, passou para 32 secretarias e continuamos com seis coordenadorias. Então criamos mais uma coordenadoria, que faz auditorias de alto impacto, como das obras da Fonte Nova e da ponte para Itaparica.

Processos de denúncia levavam até 400 dias para ser apreciados. Como fez para melhorar os prazos?

Há uma máxima que diz que não se pode estabelecer prazo para um julgador porque um julgador tem sua autonomia e independência, e somos sete julgadores. Mas a Constituição diz que as contas devem ser julgadas em um ano, mas aí vem um jurista e diz que é um prazo impróprio. Se está na Constituição, como é impróprio? Bom, então decidi que iria divulgar na internet todos os processos: com quem está e por que está. Houve uma mudança. Há ainda processos antigos, mas muito menos.

O orçamento direcionado para o controle no estado é de apenas 0,5% do orçamento total. Alguma ação para melhorar isso?

O orçamento do estado está em torno de R$ 40 bilhões, o nosso (do TCE) gira em torno de R$ 200 milhões. Se formos comparar, proporcionalmente, quanto o Tribunal gasta em relação ao orçamento, estamos muito aquém da meta internacional de controle. A média diz que para controlar gasta-se ao menos 1% do volume a ser controlado, e nós gastamos (na Bahia) de 0,4% a 0,5%. Se eu tivesse um orçamento mais folgado, investiria em tecnologia de informação e capacitação dos servidores.

O senhor disse que o controle em demasia é descontrole. É por isso que uma das palestras do seminário que marca os 100 do TCE fala de burocracia e corrupção?

Sim. Porque hoje se fala muito de corrupção, mas um mal tão grande quanto é a ineficiência. Por exemplo, um médico que tem que atender dez pessoas e só atende uma ou duas, ele foi ineficiente. Então a ineficiência na gestão pública é tão má quanto a corrupção.

O governador Rui Costa disse que o conselheiro Pedro Lino toma decisões políticas (referia-se a caso do contrato de concessão da Arena Fonte Nova com o estado). Como o senhor viu a declaração?

Eu respeito a opinião do governador e de todos os conselheiros. E sobre um assunto que é objeto de julgamento do Tribunal de Contas eu não emito qualquer comentário, a não ser em momento em que esse processo for apresentado no plenário e se eu tiver que me manifestar em caso de desempate.

adblock ativo