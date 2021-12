Após ter entrado na vaga deixada pelo deputado Targino Machado (DEM), que foi cassado pelo TSE após ter sido acusado de de abuso de poder ao realizar atendimentos médicos em Feira de Santana, o deputado Ângelo Almeida (PSB) falou publicamente sobre a possibilidade de que o deputado estadual Vitor Bonfim (PL) lance sua candidatura à presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Com o debate sobre o assunto concentrado entre o deputado Nelson Leal (PP), atual presidente da Casa e que buscava a reeleição mas pode abrir mão para apoiar Bonfim, e o deputado Afonso Menezes (PSD), que afirma ter direito por conta de um acordo costurado com o governador Rui Costa (PT), o socialista afirmou, em entrevista ao programa "Isso é Bahia", da rádio A TARDE FM (103.9), que Bonfim vem articulando sua candidatura na Casa.

Sendo parte da base governista, o PSB fará uma reunião interna, de acordo com Almeida, para decidir qual será a posição partidária para a eleição da Casa, mas de acordo com o deputado, o tema vêm sendo colocado de forma precipitada.

"Vejo uma situação de muita precipitação nessa questão. A eleição da mesa será ainda em fevereiro. Houve uma antecipação, por conta da possibilidade de haver uma reeleição do Nelson Leal, mas a ideia é não tomarmos uma decisão precipitada. Somos da base do governo e temos responsabilidade com o que iremos fazer", ponderou.

Veja a entrevista completa:

Fernando Valverde 'A ideia é não tomarmos uma decisão precipitada', diz Ângelo Almeida sobre eleição na AL-BA

adblock ativo