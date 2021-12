"A esquerda precisa se reinventar", afirma Freixo

Candidato derrotado por 19 pontos percentuais pelo evangélico Marcelo Crivella (PRB) na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL) disse, nesta terça-feira, 15, em Salvador, que a esquerda, depois da surra sofrida nas urnas, precisa se reinventar. “Melhor do que resistir é preciso reexistir”, sugeriu.

Favorável a que as diversas forças de esquerda dialoguem, mas descartando qualquer possibilidade de o PSOL fazer parte da Frente de partidos proposta pelo PT, Freixo avalia que esses segmentos devem pensar em uma nova forma de organização, de comunicação, e que o trabalho de base não pode ser substituído por uma “lógica de governabilidade” – uma crítica à política de alianças vigente.

“Acho que essa derrota dos partidos de esquerda é concreta, tem de servir de aprendizagem. A crise do (governo) Temer vai chegar, a desigualdade vai ampliar, mas a esquerda não pode esperar numa confortável poltrona. Ela tem que se reorganizar e recompor o seu papel”, defende Freixo.

Diálogo com bases

Uma das prioridades, segundo Freixo, é que a esquerda assuma uma narrativa para voltar a dialogar com as bases. “A defesa dos direitos humanos é uma bandeira, hoje, que faz as pessoas perderem mais votos do que ganhar. Essa é uma bandeira fundamentalmente em defesa dos pobres. Mas se a gente está perdendo votos no meio dos pobres, há algo coisa errado. Isso precisa ser revisto”.

O parlamentar foi um dos palestrantes da abertura do XII Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult), no Teatro Vila Velha, realizado pelo programa de pós-graduação do Instituto de Humanidades (ISAC) e faculdade de Comunicação da Ufba.

Mesmo perdendo para a retórica do pastor da Igreja Universal em redutos naturais do PSOL, como as áreas populares de baixa renda e baixa escolaridade, Freixo considera que a sua campanha saiu vitoriosa.

O psolista derrotou, no primeiro turno, o PMDB do prefeito Eduardo Paes e do governador Luiz Fernando Pezão e o PSDB. E só contou com 11 segundos no horário eleitoral gratuito e não teve os recursos financeiros dos adversários. “Uma campanha se conta no voto e também na narrativa, no sentido da política”, disse o deputado carioca.

Mesmo tendo liderado uma frente de esquerda no Rio de Janeiro, aliando os movimentos sociais como Sem Teto, Brigada Popular, O Levante, Freixo disse que não cabe mais “os grandes acordos interpartidários” como propõe o PT´para fazer frente à ascensão da direita no poder.

Para Freixo, uma coisa é conversar sobre a realidade, a conjuntura, dialogar com os diversos protagonistas e os movimentos sociais. Mas ele não vê sucesso em uma frente com partidos de esquerda com realidades tão distintas.

“O PT é um partido, o PSOL é outro, o PDT tem uma história, o PCdoB e o PSB outra”, definiu ele, afirmando que não há possibilidade de haver fusão desses partidos.

