'A eleição acabou, é preciso desmontar o palanque', diz ACM Neto

O prefeito de Salvador e presidente do DEM, ACM Neto, criticou a ausência de representantes da oposição na posse do presidente Jair Bolsonaro. ACM lembrou que, embora fizesse oposição ao PT, participou da cerimônia que empossou a presidente Dilma Rousseff. "A eleição acabou. É preciso desmontar o palanque", afirmou, ao deixar a solenidade realizada na tarde desta terça-feira, 1, na Câmara dos Deputados.

ACM Neto fez elogios ao discurso de Bolsonaro, que, segundo ele, apontou para a necessidade de uma mudança no País e demonstrou a intenção de governar para todos. Ele disse contar com a "ajuda" do Congresso para fazer avançar a agenda.

Sobre a participação do DEM no governo, ACM Neto admitiu que o fato de Bolsonaro ter indicado três integrantes da sigla para o governo é relevante em termos de "força partidária". Mas pontuou que o partido decidirá somente em fevereiro se vai aderir formalmente à base.

adblock ativo