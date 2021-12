“A campanha tem respeitado todas as regras sanitárias”, diz Major Denice

Preocupada com a propagação da Covid-19 em ações nas ruas no período eleitoral, a coordenação da campanha da candidata à prefeitura de Salvador, Major Denice (PT), tem seguido regras sanitárias de segurança.

“A campanha tem respeitado todas as regras sanitárias, com uso de máscaras, evitando caminhadas e aglomerações. Por isso, a aposta da candidatura tem sido na realização das carreatas, com o objetivo de respeitar as regras e garantir o cuidado com as pessoas.”, informou a assessoria de comunicação da candidata.

Em viagem ao município de Itaberaba, nesta sexta (09), o governador Rui Costa (PT), padrinho político de Denice, disse estar preocupado com aglomerações relacionadas a eventos políticos no período eleitoral que podem aumentar os casos de Covid-19.

“Apesar de algumas pessoas acharem que a pandemia já foi embora, isso não é verdade. Em algumas cidades está crescendo o número de contaminados porque, infelizmente, algumas pessoas estão achando que a pandemia acabou. Quero alertar a quem está pedindo voto dos baianos e baianos, candidatos a vereadores e prefeitos para que, por favor, coloquem a saúde pública em primeiro lugar”, disse.

