20 mil vão às ruas de Salvador

Com um discurso em prol do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), contra a corrupção, em defesa do juiz Sérgio Moro, do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF), e pedindo a prisão do ex-presidente Lula, a manifestação antigoverno reuniu milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo na Barra neste domingo, 13.



Segundo as estimativas oficiais da Polícia Militar, foram cerca de 20 mil pessoas na manifestação da capital baiana, público recorde em relação aos eventos anteriores na capital baiana. No entanto, os organizadores do protesto estimam público de pelo menos 57 mil participantes.



O protesto foi marcado também pela presença de diversos políticos, desde vereadores a deputados estaduais e federais, que endossaram o discurso do impeachment defendido pelas pessoas que participaram da manifestação. Eles acreditam que o impeachment da presidente ocorra ainda no primeiro semestre desse ano. Na próxima quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal (STF) deverá julgar embargos que questionam pontos de decisão da Corte sobre o rito do processo de impeachment da presidente.



Coordenados pelos organizadores em um minitrio, os manifestantes se concentraram no Farol da Barra e seguiram, por volta das 11h, em caminhada até o Cristo, também na Barra, trajeto de pouco mais de de dois quilômetros. Lá, realizaram um "aplaudaço" em apoio ao juiz Sérgio Moro, à PF e ao MPF, responsáveis pela Operação Lava Jato, e retornaram ao farol e encerraram a manifestação por volta das 13h.



Muitas pessoas foram à Barra munidas de cartazes, em sua maioria defendendo a saída da presidente Dilma, a prisão do ex-presidente Lula e contra a "corrupção do governo do PT". Houve, ainda, cartazes e faixas com inscrições contra o comunismo, defendendo a pena de morte para quem cometer o crime de corrupção e pedindo uma nova ditadura militar no Brasil. Entre os cartazes, um deles pedia: "cortem a cabeça da jararaca", em analogia ao discurso do ex-presidente Lula, que afirmou, quando foi convocado a depor coercitivamente: "Se quiseram matar a jararaca, não fizeram direito, pois não bateram na cabeça, bateram no rabo, porque a jararaca está viva".



Grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), Movimento Patriotas do Brasil (MPB), Ordem dos Médicos do Brasil (OMB) e Movimento Vem para Rua participaram do ato. Os organizadores colheram assinaturas em apoio à PEC 412/2009, que prevê a desvinculação da PF do Ministério da Justiça, o que garantiria mais autonomia à polícia.



Os deputados federais José Carlos Aleluia e Paulo Azi, ambos do DEM, chegaram a subir no minitrio. No momento em que discursava para o público, Aleluia foi vaiado e ouviu gritos de "ih, fora" e "corrupto não".



Para Aleluia, o que se viu nas ruas no domingo vai refletir nas próximas semanas. "O Brasil clama por mudanças". O médico César Leite, coordenador do movimento Vem Pra Rua na Bahia, seguiu nessa linha: "Queremos o impeachment. Não faltam motivos para que ocorra", afirmou.



Políticos

Os parlamentares que participaram da manifestação adotaram o discurso em prol do impeachment, que, segundo eles, ganhou ainda mais força após os acontecimentos das últimas semanas, como a condução coercitiva e o pedido de prisão do ex-presidente Lula.



"O discurso pedindo o impeachment está muito forte e as manifestações vão acelerar esse processo", afirmou o deputado federal Lúcio Vieira Lima (PMDB). O presidente estadual do PMDB, Geddel Vieira Lima, afirmou que o partido irá romper com o governo Dilma. "É um desoverno. As manifestações estão deixando claro que as pessoas querem que o país volte a crescer. Esse governo não tem força para isso", disse.



O deputado federal João Gualberto, presidente estadual do PSDB, disse que o impeachment só ocorrerá com o apoio popular. "Acredito que em três meses o impeachment da presidente sairá. O pior do governo Dilma é a corrupção. Não há um projeto de governo para o povo, mas só para se perpetuar no poder, sem ética na política", disse Gualberto.



No mesmo sentido falou o deputado federal Jutahy Magalhães, correligionário de Gualberto. "Precisamos tirar a presidente de maneira legal e constitucional. É apenas um projeto de poder".



Quem também participou foi o deputado federal Ivanilson Gomes (PV), criticando não apenas a corrupção do atual governo, mas a adoção de um modelo econômico equivocado. "Esse modelo gerou a crise econômica atual. A presidente não tem forças para fazer o Brasil voltar a crescer. Esperamos que ela escute o clamor que vem das ruas", afirmou.



O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Paulo Câmara (PSDB), disse que o diferencial deste domingo foi a participação de pessoas de classes sociais diferentes. "O que não dá mais é a gente ver um governo que só tem duas metas: uma é destituir a presidente do impeachment e a outra é defender o ex- presidente Lula. Este governo está sem rumo, à deriva".



Secretários municipais do governo ACM Neto (DEM) em Salvador, como Sílvio Pinheiro (Urbanismo) e Rosemma Maluf (Ordem Pública) também participaram do ato, assim como os deputados estaduais Adolfo Viana (PSDB) e Sandro Régis, líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia. O prefeito, no entanto, não foi.



Personagens - Fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott, discursou, no minitrio, contra o governo Dilma e o ex-presidente Lula. "Nunca foram assassinados tantos gays e travestis do que nos governos Dilma e Lula. Temos que defender os direitos das minorias. Esse governo prometeu muito e não fez nada", afirmou.



Os aposentados Ubiratan Rocha, 68, e Sebastião Moura, 69, foram ao protesto para defender a pena de morte para os corruptos. "É a única forma de resolver. Para eles, essa ainda é a pena mais leve", disse Ubiratan, que saiu de Ribeira do Pombal para participar da manifestação em Salvador. "Eu me habilito para ser o carrasco, e não cobro um centavo", completou ele.

<GALERIA ID=20511/>

adblock ativo