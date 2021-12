100 dias: Neto equilibra-se entre tensões e pressões

O tempo é curto, mas suficiente para apontar o perfil do novo prefeito de Salvador. ACM Neto, 34 anos, que nunca teve cargo executivo, chega aos 100 dias de mandato nesta quarta-feira,10, com a imagem de um equilibrista. Em meio a demandas, pressões e embates públicos, às vezes morde, às vezes assopra. Aposta na imagem de gestor austero, duro nas negociações, ao mesmo tempo em que atua nos bastidores da política.

Alternou medidas amargas com projetos de caráter popular. Prudente, já preparou um "colchão" para as críticas que o perseguiram durante a campanha, com cotas e Bolsa-Família móvel. E quando foi mais duro, recuou e pregou o diálogo. Afaga o governador Jaques Wagner e a presidente Dilma Rousseff, mas sabe que é o principal cabo eleitoral da oposição baiana para as eleições de 2014. Assim, vai consolidando um estilo morde-assopra na gestão da terceira maior capital do País. Nesta e na próxima página, um resumo destes quase 100 dias.

O popular

Aproveitando a lua de mel do prefeito recém-empossado, ACM Neto deixa a marca de um gestor de perfil popular. Depois de anos de um prefeito que evitava eventos públicos, Salvador vê um prefeito que percorre os bairros da cidade pelo menos duas vezes por semana. Ocupou um vácuo e apareceu. Para os opositores, até demais: "São ações sempre muito midiáticas", diz o líder da oposição Gilmar Santiago (PT). Nesta linha, ACM Neto viabilizou projetos de caráter eminentemente popular como o Domingo é Meia, que prevê o pagamento de meia-passagem nos ônibus aos domingos. Também fez avançar as prefeituras-bairro, que até o fim do ano devem funcionar em cinco regiões da cidade.

O austero

Austeridade tem sido uma das principais marcas do novo prefeito, materializada nos 39 decretos expedidos já no segundo dia de governo. Fechou as torneiras dos gastos, cortou 20% dos cargos de comissão e contingenciou o orçamento de 2013. Ao mesmo tempo, trouxe medidas moralizantes, como o decreto que proíbe o nepotismo, instituiu código de conduta e implantou o Ficha Limpa, que impede a nomeação para cargos de alto escalão de pessoa condenada em segunda instância. Para o vereador aliado Cláudio Tinoco (DEM), o prefeito tem sido implacável: "É um novo modelo de gestão". A oposição faz troça: "O que vejo é muita espuma e pouca ação concreta", diz Aladice.

O conciliador

Desde o dia seguinte à eleição, o prefeito adotou uma postura de conciliação. Evita qualquer tipo de polêmica com o governador e até mesmo com a presidente Dilma, de quem foi um ferrenho opositor na Câmara Federal. "Acho muito salutar esta relação entre o prefeito e o governador. Quem ganha é a cidade", afirma o líder do governo na Câmara, Joceval Rodrigues (PPS). O prefeito também busca uma relação amistosa com os vereadores, até mesmo os da oposição. Mas nem sempre a luva de pelica dá certo: os oposicionistas fizeram um verdadeiro cerco após denúncias contra os secretários da Fazenda, Mauro Ricardo, e o incêndio na Secretaria da Educação.

O impopular

Na mesma medida em que avançou com propostas de perfil mais popular, o prefeito também trouxe remédios amargos para setores da sociedade. Para os empresários que esperavam receber dinheiro de contratos herdados da administração anterior, Neto propôs uma suspensão temporária do pagamento dos débitos. No reordenamento do trânsito, comprou briga com comerciantes da Avenida Vasco da Gama e da Avenida Sete. O ordenamento dos ambulantes também gerou protestos. O ponto central, contudo, foi a adoção do sistema Alfa e Beto pela Secretaria da Educação. "Faltou respeito aos professores", diz a oposicionista Aladilce Souza (PCdoB).

O maleável

Em busca de mais tranquilidade na Câmara de Vereadores, o prefeito tem liderado uma articulação política para ganhar novos aliados. "Falta ainda criar liga na base da Câmara", diz um aliado próximo ao prefeito. De início, ele tem negociado diretamente com líderes partidários cargos no terceira escalão. Nomes como o ex-vereador Gilberto José, que assumiu uma diretoria na Secretaria de Urbanismo, fazem parte das negociações com o PDT. Também foram nomeados o peemedebista Nestor Neto, num cargo na Secretaria de Saúde, além do filho do pastor Átila Brandão, que apoiou Neto nas eleições. "Ele está tratando essa questão de forma partidária e não individual", destacam os governistas.

O conflitante

Mesmo com afagos ao governador, o clima esquentou quando se abriu a mesa de negociação. Na discussão sobre o metrô, os secretários José Carlos Aleluia (Município) e Rui Costa (Estado) protagonizaram debates públicos acalorados e uma intensa disputa no bastidor. "Mesmo na lua de mel, existem divergências", contemporiza Joceval Rodrigues. Quando se viu acossado com denúncias contra o secretário Mauro Ricardo, disse que "empresários que tiveram interesses contrariados" estavam por trás das acusações. Reavivando o discurso do socialista Hamilton Assis, apontou a existência de máfias atuando em torno das transcons (moedas imobiliárias).

