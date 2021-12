Rui Costa sanciona o Dia da Santa Irmã Dulce dos Pobres

O governador Rui Costa sancionou o 13 de outubro como o Dia da Santa Irmã Dulce dos Pobres, no Estado da Bahia.

A lei que Nº 14.119, que define a data, foi publicada na edição desta quarta-feira, 4, do Diário Oficial do Estado. A proposta de lei é de autoria do deputado Marquinhos Viana (PSB).

A data, a ser comemorado todos os anos, marca o dia que Irmã Dulce será proclamada oficialmente como santa pelo papa Francisco, no Vaticano.

adblock ativo