Público começa a chegar na Arena Fonte Nova para celebração

O público começa a chegar na manhã deste domingo, 20, para Celebração de Canonização de Irmã Dulce na Arena Fonte Nova, em Salvador. O movimento de devotos ainda está concentrado do lado de fora do estádio, onde chegam fieis de várias partes do Brasil. A abertura dos portões está programada para 12h.

Dentro da Arena, os organizadores do evento trabalham para ajustar os últimos detalhes da celebração. Voluntários organizam as estolas, símbolo de grau sacerdotal, especial para a cerimônia. São esperados 700 padres e diáconos.

O evento está programado para começar às 12h20, com apresentação das bandas católicas: Missão Paráclito, Divina Face, Ministério Ignes, Banda Recomeçar e Patrícia Ribeiro.

O espetáculo "Império de Amor" acontece às 14h45, com as participações especiais de Saulo, Tuca Fernandes, Margareth Menezes, Waldonys, Pe. Antonio Maria e Frei Vandeí.

Às 16h25 vai ter ter a procissão Relíquias de Irmã Dulce; procissão com a imagem de Santo Antônio, interpretada por Aldemário Coelho, Targino Gondim e Waldonys; procissão com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, interpretada por Eliabel, e a procissão com a imagem Senhor do Bondim, com Thiago Arancam.

O evento ainda conta com a missa em ação de Graças pela Canonização de Irmão Dulce, às 17h.

Thiago Arancam vai cantar o hino do Senhor do Bonfim

