Paulo Coelho revela doação de R$ 1 milhão para obras de Irmã Dulce

O escritor Paulo Coelho revelou neste sábado, 5, que realizou uma doação no valor de R$ 1 milhão às Obras Sociais Irmã Dulce. A informação foi divulgada através de sua conta no Twitter.

Na publicação, o escritor criticou os gastos exorbitantes de políticos com viagens: “Hoje vejo que 35 políticos vão gastar dinheiro do contribuinte c/ passagens + USD 478 (R$ 1,9 mil) por dia, ‘representando o Brasil'”, escreveu.

Paulo Coelho ainda prestou uma homenagem à santa, dizendo que ela teria 'dado a ele o que comer'.

Segundo o relato do escritor em entrevista recente ao jornalista Pedro Bial, durante o programa 'Conversa com Bial, Irmã Dulce teria o ajudado no momento em que ele fugiu de casa, vindo parar na Bahia. Na ocasião, ele teria chegada sem nenhum centavo e foi indicado que ele procurasse por Dulce, que lhe deu dinheiro.

Ontem doei R$ 1.000.000,00 a quem me deu de comer (recibo abaixo) Hoje vejo que 35 politicos vão gastar dinheiro do contribuinte c/ passagens + USD 478 (R$ 1,9 mil) por dia, "representando o Brasil". Não! Doem o dinheiro para as obras da Santa dos Pobres! pic.twitter.com/tauF9NqH2q — Paulo Coelho (@paulocoelho) 5 de outubro de 2019

adblock ativo