Papa será homenageado com imagem de Irmã Dulce e terço exclusivo

Apesar de não se conhecerem, as devotas Florbela da Conceição Carvalho Lima e Maria das Dores Pinheiro Sena passaram as duas últimas semanas se dedicando à criação de objetos que carregam arte e fé, com o objetivo de homenagear o Anjo Bom da Bahia. As peças votivas serão presenteadas ao Papa Francisco e devem chegar às mãos dele neste domingo, 13.

Feita em ouro 18 quilates, o terço criado por Maria das Dores é uma joia feita com topázios azuis lapidados, um crucifixo e uma medalhinha de Irmã Dulce. “É uma peça delicada e tem a cor que ela gostava. Eu quis fazer esta homenagem, pois, por tudo o que fez pelos mais carentes, a nossa santa merece ser coberta com todas as preciosidades da vida”, disse Maria.

Quando veio morar em Salvador, na década de 1970, a empresária conheceu a Mãe dos Pobres. Ela e o marido costumavam fazer doações às Obras, sempre recebidas com carinho pela freira. As memórias afetivas se tornaram inspiração para Maria das Dores desenhar o terço em homenagem à primeira santa brasileira do nosso tempo.

A intervenção artística feita por Florbela Lima também foi inspirada em valores simbolizados por Irmã Dulce. A empresária nascida em Angola veio para o Brasil, mas não chegou a conhecer a santa, entretanto aprendeu sobre o significado do legado de amor da Mãe dos Pobres desde o primeiro contato com as Obras Sociais.

“Quando terminei esse trabalho fiquei com a imagem em minha casa durante uma semana para ter um tempo de contemplar e fazer meus pedidos”, contou ela, que nunca imaginou fazer uma imagem com o duplo propósito de homenagear a religiosa pela canonização e presentear o Papa Francisco. “Para mim é uma honra, um privilégio. Nem estou acreditando”, declarou.

Peças criadas para presentear o papa Francisco

