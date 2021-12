O mundo precisa de muitas Irmãs Dulces, afirma Dom Murilo Krieger

Durante a celebração eucarística em honra a Santa Dulce dos Pobres na noite deste domingo, 20, o arcebispo da Bahia e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger declarou, que por todas as obras, a baiana era o anjo bom do Brasil.

Todos a chamavam de o anjo bom da Bahia. A senhora foi isso mesmo. Um anjo que passou pelas ruas da cidade e que ajudou muitos a descobrir o significado da palavra 'dignidade'. "Hoje a senhora é o anjo bom do Brasil", afirmou.

Ao som de aplausos dos devotos e fiéis, Dom Murilo realizou homilia se dirigindo a Santa Dulce dos Pobres, como se estivesse conversando com ela.

"Salvador está em festa com a sua canonização. Quem esteve lá Roma viveu uma experiência única, daquelas que só a fé nos experimenta viver. É com muita alegria que a inscrevemos no catálogo de Santos. Hoje mesmo só poderíamos estar muito felizes e alegres graças a senhora que é também uma irmã universal", disse.

Ainda durante a celebração, o arcebispo lembrou momentos importantes da vida de Santa Dulce e citou passagens bíblicas para falar da religiosa.

"O mundo precisa de muitas Irmãs Dulces", afirmou. "Ele ressalta muito a necessidade de amor ao próximo e de continuar o trabalho dela, sempre como se estivessem conversando.

"Obrigado por sua vida e testemunho. Obrigado pela vida que nos deixou. Obrigado, muito obrigado, Anjo Bom do Brasil", finalizou.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

