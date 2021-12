Novo túmulo do Anjo Bom da Bahia é aberto à visitação

A apresentação e bênção do novo túmulo do Anjo Bom da Bahia, na quarta-feira, 18, no santuário da freira baiana, no Largo de Roma, em Salavdor, foi marcada por um momento de oração conduzido pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, seguido por uma procissão até o local onde estão guardados os restos mortais do corpo da primeira santa brasileira.

Durante a ocasião, também foi realizada a reabertura da Capela das Relíquias, onde autoridades e fiéis puderam observar um simulacro preparado em Nápoles, na Itália. Logo abaixo da imagem, que muito se assemelha à freira, está a urna que guarda os restos mortais de Irmã Dulce.

A cerimônia teve 30 minutos de duração. Após a celebração e apresentação do Coral Santo Antônio, da Orquestra Neojiba, que entoou "Doce Luz", canção que resume o que a Bem-Aventurada representa aos devotos, começou a procissão até o local onde está localizada a réplica. A imagem em tamanho real traja roupas e os acessórios que pertenceram a Irmã Dulce. O protótipo feito de terracota, uma espécie de argila manufaturada e cozida no forno, é comumente utilizada na simulação de corpos de santos.

"Posso lhes dizer que estamos vivendo um momento histórico de uma santa que entrou no coração do povo. Hoje, a bênção do novo túmulo daquela que será chamada como Santa Dulce dos Pobres, a partir de 13 de outubro. Agradecer a presença de cada um de vocês. Estamos aqui motivados pela piedade cristã", disse o arcebispo. O local ganhou iluminação especial, pintura e tratamento acústico, entre outras melhorias.

Na cerimônia, o prefeito ACM Neto lembrou que a relação da família Magalhães com a santa é antiga e teve início com o ex-senador Antônio Carlos Magalhães e destacou a importância do momento e a forte relação que os soteropolitanos têm com a futura santa. "Ter a primeira santa brasileira, baiana e de Salvador com sua história está fortemente marcada em nossa cidade e tendo sua obra até hoje edificada e, sobretudo, contribuindo para acolher, ajudar e salvar milhares de vidas, tem um valor importante".

adblock ativo