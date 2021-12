"Não podíamos deixar de agradecer", conta fiel que recebeu milagre de Santa Dulce

Desde o anúncio da canonização de Irmã Dulce em maio deste ano, o povo baiano - e também brasileiro - não deixa de comemorar. Em celebração realizada na tarde deste domingo, 20, fé, gratidão e devoção foram alguns dos sentimentos mais presentes nas histórias contadas pelos fiéis entrevistados pelo Portal A TARDE.

Nem a distância de São Paulo para Salvador impediram o casal Antônio e Cristiane Bitati de vir a capital baiana para agradecer a Santa. "Com a intercessão dela conseguimos comprar o nosso imóvel. Não podíamos deixar de agradecer", conta Antônio.

De menos longe - mais precisamente Cruz das Almas - as irmãs baianas Clarice Brandão, 85, e Maria Fonseca, 87, também vieram agradecer. A filha de Clarice, hospitalizada na UTI, recebeu alta justo neste domingo, que como pontua a aposentada, dia de Santa Dulce. "Santa Dulce fez um milagre por minha filha. Após ser hospitalizada no Aliança, ela recebeu alta hoje. Um milagre", diz.

Irmãs Clarice (a esq.) e Maria

As coincidências não param por aí. O filho de Maria, Danilo Fonseca, é médico e trabalhou na OSID. Segundo a aposentada, era ele quem ajudava a Santa em meio às crises respiratórias. "Ela estava bem fraquinha, era ele quem cuidava dela. Dava assistência. Tenho muito orgulho disso", se emociona Maria.

Quando se fala em coincidências envolvendo Irmã Dulce, o casal Maria Ângela, 58, e Milton Sampaio, 57, tem boas histórias para contar. Eles, que se conheceram em uma empresa não imaginavam que o chefe dos dois era o primo de Dulce, Aloísio Lopes Pontes.

"Mesmo sem saber, estávamos o tempo todo, cercados por ela. Meu avô já ajudava as Obras, e nosso primeiro chefe, do trabalho onde nos conhecemos era o primo dela", conta Maria Ângela.

Casal Maria Ângela e Milton

Para a administradora, a influência de Santa Dulce não parou por aí. Ela atribui a freira baiana a inspiração que foi tema para seu trabalho de mestrado.

"Não tinha ideia do que falar. Pedi ajuda a ela, e no outro dia, tive resposta. Isso era em 2001, ela ainda nem era Santa. Para mim, ela sempre foi uma pessoa que esteve próxima a Deus", afirma.

"O sentimento de hoje é gratidão: a todo momento me arrepio, me emociono e agradeço por presenciar esse momento e por estar aqui servindo, podendo contribuir para que este evento tão lindo aconteça", conta Vanessa Rosendo, voluntária no evento e estudante de Relações Públicas.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo