Missa de Irmã Dulce terá apelo por nova campanha de ajuda às Osid

Com tudo pronto para a missa de agradecimento pela canonização de Santa Dulce dos Pobres, é hora também de pensar em solidariedade, uma marca da trajetória da religiosa. Os participantes da missa comemorativa que acontece neste domingo, 20, na Arena Fonte Nova, em Salvador, vão receber o apelo para contribuir com a nova campanha das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

O objetivo é ampliar o atendimento do serviço de oftalmologia da instituição. As informações sobre como realizar as doações estarão no verso dos ingressos distribuídos de forma gratuita nas paróquias da Arquidiocese de Salvador. Todos já estão distribuídos. Não há possibilidade de acesso sem o ingresso oficial e gratuito.

“A demanda no nosso setor de oftalmologia é muito grande e o espaço que temos já não é suficiente para o atendimento”, diz a médica Lucrécia Savernini, gestora de saúde da Osid. A meta é arrecadar R$ 1 milhão que será utilizado na reforma e compra de mobiliário. Por mês, o setor realiza de 250 a 300 cirurgias.

As doações podem ser feitas via depósito ou transferência em rede bancária. O banco é o Bradesco (237), agência 2864-9, conta corrente 11.136-8, CNPJ 15.178.551/0001-17. Outra forma de doação é pelo telefone 71-3316-8899.

Milagre

A Osid recebeu em 2017 uma doação da Receita Federal de materiais apreendidos devido a irregularidades. Com os trâmites burocráticos relacionados a casos deste tipo só este ano os equipamentos foram liberados, coincidindo com a característica do milagre validado que possibilitou a canonização de Irmã Dulce.

“Tudo esteve completamente articulado. Devido ao sigilo do processo foi apenas neste ano que se pôde divulgar a cura de José Maurício Moreira”, completou Lucrécia Savernini. Cego durante 14 anos, José Maurício foi declarado curado por unanimidade pelos peritos que analisaram o caso na última fase, que ocorre em Roma.

