É grande a movimentação de fiéis dentro e fora da Arena Fonte Nova para o evento de celebração pela Canonização da Santa Dulce dos Pobres, que acontece neste domingo, 20. Em um calor de mais de 30 graus, milhares de católicos se protegem do sol com bonés, toalhas e chapéus, enquanto participam das homenagens à Santa.

A programação musical, que teve início por volta das 12h30 com a apresentação da Banda Missão Paráclito, teve continuidade com o Ministério Agnes, a Banda Recomeçar, a cantora Patrícia Ribeiro e as Irmãs da Congregação da Imaculada Conceição.

Às 15h, o espetáculo 'Império do Amor' iniciou sua participação com a atuação de 600 crianças do Centro Educacional Santo Antônio, contando a trajetória de vida e das obras de Irmã Dulce. No palco, a cantora baiana Margareth Menezes fez uma participação no espetáculo teatral, entoando uma canção em homenagem à Santa baiana.

Os cantores Tuca Fernandes, Waldonys e Saulo Fernandes, além do Padre Antônio Maria, deram continuidade à programação musical. Um momento de grande emoção foi a participação de Claudia Cristiane Santos Araújo, com seu filho, e Maurício Moreira, que receberam os milagres da Santa Dulce, reconhecidos pelo Vaticano.

Após as procissões de Santo Antônio e do Senhor do Bonfim, foi iniciada a Missa Solene, presidida por dom Murilo Krieger, arcebispo da capital baiana.

Milhares de fiéis participam de celebração em homenagem a Santa Dulce em Salvador | Foto: Divulgação/ATarde

