Igreja que se destaca por patrimônio artístico recebe primeira missa de Santa Dulce dos Pobres

A primeira missa em honra a Santa Dulce dos Pobres será realizada na Igreja de Sant´Andrea della Vale, em Roma. O arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger irá presidir a cerimônia. A igreja, construída no século XVI, é conhecida por seu vasto e precioso acervo artístico.

A cúpula, a segunda maior de Roma, atrás apenas da Basílica de São Pedro, reproduz cenas relacionadas ao dogma da Imaculada Conceição, que afirma ser Maria a única humana nascida sem pecado original. Na nave central atrás do altar mor estão pinturas que retratam cenas da vida de Santo André, o padroeiro do templo, como a sua crucificação.

Dentre as capelas situadas na Igreja está a de São Sebastião, pois afirma-se que o corpo do santo atravessado por flechas foi encontrado no local. Por isso ele é copatrono da igreja. A missa será na segunda-feira, dia 14, às 10 horas, horário de Roma.

