Igreja Católica oficializa canonização de Irmã Dulce

Está oficializada a canonização da primeira brasileira, neste período mais contemporâneo, reconhecida como santa pela Igreja Católica. A baiana Santa Dulce dos Pobres ocupa agora um lugar especial na Igreja Católica. Seu culto poderá ser universal, ou seja, acontecer em qualquer país.

A cerimônia de canonização está sendo realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. A superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce, Maria Lopes Pontes, e a irmã da religiosa, Ana Maria Pontes também participam da cerimônia.

Um dos momentos mais emocionantes foi a hora em que o papa aceitou formalmente o pedido de canonização dos novos santos, realizado pelo cardeal Giovanni Angelo Becciu, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos. Os brasileiros, com presença maciça de baianos aplaudiu efusivamente o anuncio.

O miraculado José Maurício Moreira participou da procissão do ofertório ao lado do médico Sandro Barral, um dos peritos que participou da comissão de verificação do milagre.

O vice-presidente da República Hamilton Mourão participa da cerimônia. O presidente do Senado David Alcolumbre, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o governador da Bahia, Rui Costa e o prefeito de Salvador, ACM Neto e o Príncipe Charles, da Inglaterra, também estão presentes.

