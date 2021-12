Hidratação e outros cuidados evitam surpresas desagradáveis

A celebração da canonização de Irmã Dulce vai ter uma programação que une espetáculo e rito religioso. Ela deve durar de oito a nove horas contando com a abertura dos portões. Para evitar surpresas desagradáveis é necessário tomar alguns cuidados, especialmente os idosos.

“O ambiente onde vai acontecer a celebração, um estádio, requer atenção com a mobilidade, hidratação e proteção solar”, afirma o médico Marcos Luna.

Clínico geral, com pós-graduação em Harvard e preceptor no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luna sugere a ingestão contínua de água e o consumo de banana. É importante que o alimento esteja cortado e acondicionado em recipiente adequado que não pode ser de vidro.

“A banana tem potássio, mas também frutose, o que protege contra mal estar generalizado”, explica. De acordo com ele, a partir dos 65 anos, a desidratação não costuma ter alerta, como a sede. “Existe uma espécie de proteção biológica. Ninguém, especialmente os idosos, deve esperar para beber água apenas quando a sede chega”, acrescenta o médico.

Ele sugere que a organização do evento pode ajudar reforçando os avisos sobre cuidados para a mobilidade; localização de sanitários e a lembrança de que é necessário beber água de forma contínua. Outra regra destacada pelo médico é a atenção para o uso dos medicamentos.

“Quem usa remédio para hipertensão, diabetes e asma não pode deixar de tomar o remédio. Um evento deste porte traz riscos ambientais para quem sofre por determinadas doenças crônicas. Jamais pode-se deixar para tomar o remédio no retorno para casa”, acrescenta.

O médico recomenda que os mais idosos com condições de acesso ao evento usem calçados como tênis ou sapato baixo e confortável, além de um boné ou chapéu para se proteger do sol. “O uso de hidrantes ou protetores solares leves será pertinente”, acrescenta.

Segundo Luna, quem estiver com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, dispinéia, inchaço nas pernas ou tonturas aliadas a palpitações e diabetes estão em contra indicação para a participação em um evento como este. “Infecção respiratória ou urinária, diarreia intermitente, instabilidade emocional e resfriado com febre são também distúrbios com contraindicação para a ida à celebração. É importante consultar o médico”, completa.

adblock ativo