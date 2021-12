Fiéis ocupam santuário em vigília marcada pela devoção à freira

A freira conhecida "Anjo Bom da Bahia" se torna neste domingo, 13, a primeira santa nascida no Brasil e passará a ser chamada de Santa Dulce dos Pobres, tendo como data litúrgica o dia 13 de agosto.

Em um país de forte tradição católica como o Brasil, a importância do acontecimento podia ser medido na quantidade de pessoas - baianos e turistas - que visitaram o memorial e santuário no Largo de Roma, Cidade Baixa, durante todo o sábado, 12, com uma vigília programada para acontecer até a manhã de domingo.

O pernambucano Adalberto Souza, de passagem pela capital baiana, aproveitou o feriado para visitar o santuário. "Fiz meus pedidos e pretendo sempre recorrer a ela. A admiro por ser uma pessoa que só fez o bem e cuidou das pessoas doentes sem nenhum recurso", afirma. Da mesma forma pensa Maria de Lurdes dos Santos, voluntária da congregação de Irmã Dulce há dois anos. " Pretendo continuar nesse trabalho e usar essa inspiração de amor e gratidão na minha vida", diz,

