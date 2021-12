"Dia histórico para a Bahia", diz Rui Costa no Vaticano

O governador Rui Costa chegou à cidade do Vaticano, na Itália, por volta das 9h da manhã (4h da manhã no Brasil) para assistir à cerimônia de canonização de Irmã Dulce, junto a primeira-dama do Estado, Aline Peixoto.

“Já aqui no Vaticano, uma grande emoção, neste dia histórico para a Bahia e para todos que têm fé em Deus, e todos que gostam de ajudar o próximo de ver esse exemplo de vida que agora é santificada, a nossa Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres”, afirmou o governador.

Rui Costa esteve com Dom Murilo Krieger na cerimônia de canonização

“É a celebração que realizou o sonho de milhares de baianos, nordestinos e brasileiros, com a canonização de Irmã Dulce, agora Santa Dulce dos Pobres. Agora aguardamos a nossa missa, no próximo domingo, em Salvador. É um sonho realizado, o reconhecimento de alguém que dedicou a vida a cuidar do próximo”, completou Rui.

