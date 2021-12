O músico José Mauricio Moreira não enxergava há 14 anos devido às complicações do glaucoma. Com fortes dores por conta de uma conjuntivite, ele resolveu recorrer à intercessão de Irmã Dulce na madrugada do dia 10 de dezembro de 2014. Horas depois, José Maurício não apenas estava livre das dores como percebeu que sua visão estava voltando gradualmente. Um dos momentos mais emocionantes foi quando reviu o rosto da sua mulher, Marise Araújo Jorge Mendonça. Ali estava o milagre que ratificou a canonização da religiosa baiana. No próximo dia 13 de outubro, ela será proclamada Santa Dulce dos Pobres, em cerimônia no Vaticano, presidida pelo papa Francisco.

Confira o minidoc com o relato emocionante da cura de José Maurício:

Susana Rebouças | Foto: Joá Souza | Ag. A TARDE Conheça detalhes do milagre realizado por Santa Dulce dos Pobres

