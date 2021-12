Começam obras de requalificação do Santuário Irmã Dulce

A ordem de serviço de requalificação do Santuário de Irmã Dulce foi assinada na manhã desta terça-feira, 17, pelo vice-prefeito e Secretário de Infraestrutura, Bruno Reis. O espaço, que faz parte do complexo turístico religioso, já passa por reparos desde esta segunda-feira, 16 com previsão de entrega no dia 13 de outubro, mesma data da cerimônia de canonização.

A assinatura também contou com a Superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita, o Frei Geovane e o Gestor de Infraestrutura da Osid, Jorge Eduardo Vaz.

O vice-prefeito informou que a ideia da requalificação surgiu depois de um passeio na região. "Surgiu de uma caminhada por Salvador no Dia dos Pais, indo para Colina Sagrada. Depois vim aqui tomar café e percebi que precisava de intervenções para deixar o local ainda melhor e mais bonito para quem visitar".

"Como todos sabem, a Osid atua 100% através do Sistema Único de Saúde (SUS), vivemos deste recurso e de doações. Fomos pegos de surpresa com essa bela notícia, mas nosso caixa não estava preparado para realizar uma obra deste porte. Acho ótimo esse apoio [da prefeitura], a gente precisava, pois não teríamos condições sozinhos. A gente conta com ajuda de todos: os governos Municipal, Estadual, Federal, além dos empresários para poder fazer com que esse momento seja especial para todos", comentou Maria Rita.

"Estamos recebendo visitas de pessoas de todo o país e precisamos recebê-los bem, assim como Irmã Dulce fazia, ela sempre acolheu com amor", explica.

De acordo com a superintendente da Osid, o santuário será aberto nesta quarta-feira, 18, às 15h, para a apresentação do novo túmulo de Irmã Dulce. O túmulo de Irmã Dulce será substituído por um que possui o acabamento de vidro em cima. "Será um momento de muita emoção, respeito e admiração. Desejo que as pessoas venham para ver o amor de todos que fizeram os serviços, todos os recursos foram doados pelas empresas e dos postuladores que trouxeram itens da Itália para a montagem deste novo túmulo", revela.

A Osid prepara um momento especial para os devotos. No dia 12 de outubro vai ter uma vigília, que segue até o dia 13 de outubro, com a transmissão ao vivo da cerimônia de canonização que acontecerá no Vaticano.

