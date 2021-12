Celebração pela canonização de Irmã Dulce: confira orientações para acesso ao evento

Faltam poucos dias para os devotos da Santa Dulce dos Pobres celebrarem sua canonização, na Arena Fonte Nova. Os ingressos para o evento, que acontece neste domingo, 20, a partir das 12h30, já estão esgotados. Para os fieis que irão participar do momento festivo, é importante estarem atentos para algumas orientações de acesso ao local (confira abaixo lista de itens que não podem ser levados).

Para quem pretende levar crianças ao evento, estão isentas de ingresso apenas as menores de 2 anos. Os portões da Arena estarão abertos a partir das 12h e a previsão de término da celebração é de 19h. Por isso, é importante dar preferência a roupas confortáveis e uma alimentação adequada para permanência em eventos longos.

Os organizadores esperam reunir 55 mil pessoas na celebração. A programação cultural e religiosa do evento conta com apresentações musicais de Margareth Menezes, Waldonys, Saulo, Tuca Fernandes e Padre Antônio Maria, além de um espetáculo teatral e da missa presidida pelo Arcebispo Dom Murilo Krieger. O evento ainda terá a participação dos cantores Adelmário Coelho, Targino Gondim e do tenor Thiago Arancam.

