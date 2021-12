Uma história de renúncias, amor, compaixão e fé é como ouro para produções artísticas. A história de Maria Rita Lopes Pontes, que assumiu como religiosa o nome de Dulce e será declarada santa no próximo dia 13 continua uma fonte de inspiração para músicas, filme, livros e até ópera.

Os jornalistas Graciliano Rocha e Valber Carvalho, por exemplo, escreveram biografias sobre Irmã Dulce. A assinada por Rocha foi lançada no último dia 23 e a de Carvalho está prevista para dezembro e terá dois volumes. Confira mais detalhes no minidoc:

Carisma de Irmã Dulce inspira indústria cultural

Já a cantora Margareth Menezes, que é embaixadora das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), conheceu a religiosa quando era criança. Ela morou ao lado do Hospital Santo Antônio e terá uma experiência única: estará na cerimônia de canonização de Irmã Dulce no Vaticano para cantar Doce Luz, o hino oficial da canonização ao lado do sanfoneiro Waldonys. Margareth também emprestou sua poderosa voz à canção “A Bahia canta sua santa”, uma criação coletiva entoada por vários artistas com arranjos de Flávio Morgade.

A atriz, Bianca Comparato revezou-se na interpretação de Irmã Dulce com a colega de arte Regina Braga no filme Irmã Dulce, de Vicente Amorim. Confira o trailer oficial.

E Irmã Dulce também é tema de ópera. No próximo dia 12, véspera da canonização, será apresentado em Roma o espetáculo dirigido pelo maestro e compositor Roberto Laborda. A ópera conta a trajetória de dedicação aos mais pobres percorrida por Irmã Dulce e inclui um romance entre a sem teto Gabriela do Rio Vermelho e o nobre Barão Lanat para dar uma dimensão às questões sociais e culturais do Brasil. A ária principal se chama Ave Dulce. O espetáculo ocorrerá na Sala Palestrina, no Palazzo Pamphilli, onde fica a Embaixada do Brasil, e m Roma.

Roberto Laborda compôs uma ópera em homenagem à santa

