Bahia exerce atração especial para santos; saiba com qual você se parece

Em 1501 uma expedição de reconhecimento no processo de colonização português rebatizou o local que os indígenas chamavam de Kirimurê como Baia de Todos-os-Santos. Isto porque era o dia 1º de novembro. Quase 50 anos depois, Tomé de Souza fundava a cidade de Salvador às margens desta baía.

Com o tempo, o nome foi adotado para designar o Estado que, fiel a esta ligação com as águas dedicadas a tantos santos, é o local de nascimento de Santa Dulce dos Pobres e de Madre Vitória da Encarnação, cujo processo de canonização será instalado na sua fase diocesana em novembro deste ano. Foi em Salvador que ocorreu o martírio da beata Lindalva Justo em 1993 e, por isso, a capital baiana sediou a festa de sua beatificação em 2007. O primeiro santo brasileiro, Antônio de Sant´Anna Galvão, estudou por quatro anos (1752-1756) no colégio dos jesuítas em Vila de Belém, no município de Cachoeira. Além disso, a capital foi visitada pelos santos João Paulo II e Madre Teresa de Calcutá.

Para conhecer mais sobre esta história que tal fazer um quiz e descobrir com qual destes homens e mulheres que alcançaram a honra dos altares você tem virtudes em comum?

