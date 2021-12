Tomate agita foliões no bloco Inter no Campo Grande

"Eu te amo, p...", música que já causou polêmica em carnavais passados, foi a escolhida do cantor Tomate para entrar no circuito Osmar (Campo Grande) na tarde deste domingo, 2. Além dela, os milhares de foliões do bloco Inter também pularam ao som de Parará, "Uh, Bebê" e "Segredo", sua aposta para a folia deste ano. "O segredo é pensar positivo e sonhar", disse ele.

O cantor disse que este pode ser o seu último ano no bloco Inter, apesar de ter dito que nada está confirmado por enquanto.

Um dos famosos que marcaram presença no trio de Tomate foi o ator Arthur Aguiar, que esteve na primeira fase da novela Em Família. Ele foi convidado para dividir o microfone com o cantor e animar os foliões.

Tomate também homenageou o cantor Netinho, que estava assistindo ao desfile, e cantou o sucesso "Mila".

adblock ativo