Saulo anima folião pipoca no Campo Grande

O domingo, 2, começou dedicado à pipoca do Carnaval. Após a passagem do microtrio pela passarela da folia, foi a vez do cantor Saulo arrastar milhares de fãs pelo circuito Osmar (Campo Grande).

A animação dos foliões já vinha desde o início do percurso, no Hotel da Bahia, quando o cantor tocou "Raiz de Todo o Bem", candidata à música do Carnaval. No chão, os seguidores de uma das estrelas da música baiana estavam com as letras na ponta da língua.

Em seu primeiro ano na Pipoca de Saulo, Welmar Santana, de 21 anos, mostrava bastante disposição para seguir o trio até a Praça Castro Alves. "Já vim na intenção de curtir essa pipoca", conta ele, que é do município de Teofilândia, a 194 km de Salvador.

Já a pedagoga Rita Mota que, apesar de baiana, mora em Belo Horizonte, disse que Saulo é a versão masculina de Ivete Sangalo. "Ele é show e bola e essa pipoca maravilhosa", enfatizou ela.

Em cima do trio, Saulo contou com participações especiais da cantora angolana Ary Gabriela, Gilmelândia e Mariene de Castro.

