Rui Costa participa da folia no Campo Grande

O governador Rui Costa esteve no camarote do Governo da Bahia, no Campo Grande, acompanhado do Rei Momo, da Rainha do Carnaval e das princesas, neste domingo, 15. Artistas como Ivete e Márcio Victor saudaram o governador enquanto ele acompanhava a passagem dos trios no Circuito Osmar.

Rui participou, mais cedo, junto com o prefeito ACM Neto, de uma coletiva de imprensa sobre o balanço do Carnaval.

