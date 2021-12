Ivete sacode o Campo Grande no terceiro dia de folia

Recife, Manaus, Fortaleza e até Estados Unidos. Diferentes culturas e nacionalidades estão representadas no bloco Coruja, que faz sua estreia no Carnaval 2014, desfilando no circuito Osmar (Campo Grande) na tarde deste domingo, 2.

E a anfitriã Ivete Sangalo mostrou porque é a musa do Carnaval, literalmente "abalando as estruturas" dos camarotes com tamanha empolgação do público durante a canção "Tempo de Alegria", sua candidata à música do Carnaval.

Além dela, os foliões do bloco e da pipoca também pularam ao som de "Arerê" e "Dalila".

O cantor Seu Jorge foi o convidado da baiana, apresentando sua música "Mais uma Vez (Festa Brasileira)" e fazendo coro ao repertório de sucessos. Também teve espaço para o arrocha da banda Asas Livres, que estava em um camarote e fez dueto com Ivete na música "Fotos e Cds (Joga Fora no Lixo).

"São muitos amigos que eu encontro na avenida, por isso acabo falando mais do que cantando. Um deles é o Asas Livres", falou Ivete antes de cantar a música.

A atriz Maria Casadevall, que fez par romântico com Caio Castro na novela Amor à Vida, era uma das famosas que seguiam em cima do trio. Ao contrário dos últimos meses, em que os dois foram flagrados juntos, ela curtia a festa sozinha.

Gravidez

Apesar das suspeitas de que estaria grávida de seu segundo filho, Ivete - que já é mãe de Marcelo, de 4 anos - não falou sobre o assunto na avenida. A notícia foi divulgada pela colunista Joyce Pascovitch. Segundo ela, Ivete estaria com três meses de gestação.

<GALERIA ID=19011/>

adblock ativo