Ingressos das arquibancadas serão vendidos a partir de terça

Os ingressos para as arquibancadas montadas no circuito Osmar (Campo Grande) só serão vendidos na terça-feira, 25, nas vésperas do Carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, o atraso no início da comercialização é para evitar a ação de cambistas.

A prefeitura ainda não definiu os valores dos ingressos, nem os locais de venda, mas, de acordo com a assessoria, esses dados devem ser divulgados ainda nesta sexta-feira, 21.

