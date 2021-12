Furdunço encanta com alegria, tradição e simplicidade

Se a palavra "furdunço" algum dia teve conotação negativa, esse dia acabou. Quem foi na tarde desta sexta-feira, 28, ao Campo Grande conferir o desfile desse movimento estreante no Carnaval de Salvador encontrou uma confusão de cores, ritmos, tradições, sentidos e, principalmente, de alegria daqueles que há tanto pediam mais espaço para manifestações populares e gratuitas na maior festa de rua do planeta.

"O nome dá a ideia de confusão, de bagunça, mas aqui é só alegria!", disse a secretária Simone Souza, 41. Foram 18 atrações, entre palhaços, bandas de sopro e percussão e carros de som. Sem cordas, os foliões brincaram tranquilos, curtindo todo o espaço que o Campo Grande poderia oferecer. Bandas como Adão Negro e o Microtrio também fizeram sucesso.

"Me apaixonei. O nome do meu primeiro filho vai ser Furdunço", brincou o biólogo Victor Montalvão, 24. "É um resgate do Carnaval de antigamente. A gente está saturado dos trios elétricos. É sempre tudo igual", disse o arte educador Jailton Goes, 36. Devido ao horário (o som começou por volta das 14h), muitos pais aproveitaram para trazer seus filhos, sempre fantasiados, e mostrar um pouco da maneira como eles costumavam se divertir nos seus tempos de juventude.

Vai voltar - Luiza Saavedra, 41, levou a filha Maitê, de apenas 2 anos, para dançar ao som do frevo e conhecer os bonecos do grupo Bonecões em Folia. "Vou me programar para ver o Furdunço na segunda-feira, na Barra", disse. Yuri Santana, 19, devidamente caracterizado como catiena, personagem típico da festa do Bumba Meu Boi, aguardava ansiosamente a vez da Companhia de Danças e Folguedos tomar a Avenida. "O Furdunço é uma forma de divulgar as festas populares e a alegria".

Marcada para começar às 13h, a programação se atrasou muito. A saída foi do Hotel Sheraton e a passagem em frente ao Teatro Castro Alves, por volta das 16h. O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, que acompanhava a saída, não se preocupou. "É o Furdunço. Se sair no horário, o pessoal vai estranhar", brincou. O atraso, entretanto, foi na conta certa para que Saulo Fernandes pudesse curtir, da varanda do Sheraton, a apresentação de Alexandre Leão, a bordo de um minitrio. "Saulo, você é Bahia mas é gente boa", brincou Alexandre.

Cerveja - O biólogo Victor Montalvão, que trazia uma latinha de cerveja Skol como um troféu, contou que consegui-la foi quase como cena de cinema. "O vendedor passou sussurrando que tinha Skol. Me levou para um bequinho e lá me entregou a latinha. Parecia que estava vendendo drogas", brincou.

A cerveja estava um pouco quente mas ele, que não concorda com a exclusividade dada à cervejaria Brasil Kirin no circuito Osmar, disse que nunca tomou uma bebida tão deliciosa. "Hoje, eu estou tomando Skol como forma de protesto", disse.

Já a massoterapeuta Clarissa Silveira, de 28 anos, se contentava com uma lata de Nova Schin. "Só estou tomando porque não tem outra. Acho um absurdo esse monopólio de cerveja na rua de Salvador. Se a cerveja ainda fosse boa...", reclamou.

