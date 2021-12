Felipe Pezzoni arrasta bloco Eva no Campo Grande

Estreando oficialmente na folia baiana à frente da Banda Eva, o cantor Felipe Pezzoni arrastou o bloco Eva na tarde deste domingo, 2, no circuito Osmar (Campo Grande).

E o substituto de Saulo deu conta do recado, apesar de estar com a gripe já chamada de "Lepo Lepo", antes mesmo do Carnaval acabar.

Além de sucessos da própria banda Eva, Felipe também cantou clássicos do axé, como "We are the world of Carnaval" e o rock da Legião Urbana, com "Pais e Filhos".

