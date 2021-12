Crianças curtem folia ao som de Carla Perez no Campo Grande

No circuito Osmar, no Campo Grande, os pequenos foliões curtiram na manhã deste domingo, 2, o bloco Algodão Doce, com a cantora Carla Perez. Na ocasião, o cantor e marido de Carla, Xanddy fez uma participação especial no bloco.

Após a saída do trio, às 11h, Carla cantou sucessos da música infantil, pagode e arrocha. Além de Xanddy, outra presença marcante foi dos personagens Patati Patatá, muito queridos entre o público infantil.

Comemorando 14 anos na programação do Carnaval de Salvador, o bloco infantil reúne crianças entre dois e 12 anos.

