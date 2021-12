Claudia Leitte recebe Popozuda e manda beijinho no ombro

"Eu sou Claudia Leitte, com muito orgulho, com muito amor ô". A voz do folião é a voz de Deus, já diria o ditado adaptado. E foi assim que o bloco Largadinho começou o desfile na noite deste domingo, 2, no circuito Osmar.

Mesmo com duas horas de atraso, Claudia Leitte não deixou a peteca cair e segurou a animação na passarela da folia. A novidade do dia foi a dona do Beijinho no Ombro mais famoso do Brasil. E foi ao ritmo do funk que Valesca Popozuda ganhou o coração de baianos e turistas que assistiram a apresentação das loiras em cima do trio.

"Falando em recalque, vou chamar a rainha do funk", foi assim que a quase baiana apresentou Popozuda. Após a música, Claudia desafiou a colega: "Vou botar você pra dançar, posso?". Desafio aceito, foi a hora de tocar "Largadinho" e sensualizar para o público.

E quem não presenciou o show, ainda terá tempo de ver Claudia Leitte no Carnaval, já que nesta segunda, 3, ela levará o bloco para a Barra-Ondina.

