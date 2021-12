Alinne Rosa inicia despedida do Cheiro no circuito Osmar

Dia de sol, só com você! E neste domingo de sol, a cantora Alinne Rosa entrou na avenida trazendo a energia do bloco Cheiro de Amor. Apesar de já estar caindo a noite, Aline saiu procurando os foliões que já beijaram um, dois e três para declarar seu amor por Salvador.

No último Carnaval à frente da banda, Alinne não só mostrou seu talento musical como também sua boa forma, em um figurino que valorizou as curvas e a malhação pesada. A cantora, inclusive, já publicou nas redes sociais fotos com sua evolução nas atividades físicas.

"Este é o meu último Carnaval com eles (a banda). A partir de quarta, é Alinne Rosa, p*&%@! E eu quero vocês comigo", disse ela após sacudir e abalar com os fãs.

Nesta segunda, 3, o Cheiro de Amor sai novamente no circuito Osmar (Campo Grande). Já na terça, 4, ganha o circuito Dodô (Barra-Ondina).

