Yoani e Chávez, verdades e mentiras no mundo virtual

Jornalistas devem desconfiar e apurar, médicos tratar e curar e políticos comunicar e governar. Pelo menos, é o que se espera deles. Mas quando nos deparamos com o mundo virtual das redes sociais, tudo parece possível e absurdamente real, corroborando tanto para que se escondam verdades como para que se revelem mentiras.

Por um lado, a blogueira e escritora cubana Yoani Sánchez foi recebida, nesta segunda-feira, em Salvador, com protestos de militantes pró-Fidel após finalmente conseguir um visto de saída de Havana para participar de homenagens e exibição do documentário Conexão Cuba Honduras, de Dado Galvão (www.dadogalvao.org.br); por outro, o governo da Venezuela informou e saudou a chegada do presidente doente Hugo Chávez a Caracas por meio de uma curta frase no twitter. Os dois fatos evidenciam interesses políticos: Cuba ganha imagem democrática e Chávez "reaparece".

"Vamos coman dante, até a vitória sempre. Obrigado povo nobre por tanto amor e lealdade", escreveu o ministro das Relações Exteriores, Elias Milano, ofendendo a inteligência dos venezuelanos que sequer viram e ouviram o presidente no dia da sua posse no dia 10 de janeiro. Não há povo nobre, mas povo iludido. Desde então, há só imprecisas informações.

Hugo Chávez realmente chegou à Venezuela? Qual é o seu real estado de saúde? Vai enfim prestar juramento como presidente eleito? São verdadeiras as fotos divulgadas, no dia 15, na qual Chávez lê na cama o jornal cubano "Granma"?

Como a imprensa venezuelana não pode trabalhar sem restrições, a chegada de Chávez ao Hospital Militar não pôde ser verificada, portanto, mentira e verdade são possíveis. Muito menos a imprensa cubana teria credibilidade para atestar esta partida misteriosa após quatro cirurgias para extirpar um tumor e seguidas de infecção pulmonar e outras complicações.

Seríamos todos agentes da Agência Central de Informações dos Estados Unidos (CIA) interessados em denunciar a falta de liberdade em Cuba e apoiar Yoani? Ou então participaríamos de um complô contra a revolução bolivariana e o novo mandato do ex-tenente-coronel, que já ocupa o poder há 14 anos? "É muito difícil acreditar que um homem neste estado possa falar, tomar decisões, assinar decretos, como pretendem seus ministros e o vice-presidente Nicolás Maduro", diz o jornal venezuelano "El Nacional".

Em relação a Havana, entende-se que a Revolução Cubana, idealizada como legítima luta por uma opção ideológica comunista contra o capitalismo, foi importante e oportuna no contexto histórico dos anos 60, mas, em seu nome, não se justifica mais a carência de produtos elementares à sobrevivência dos cubanos e a falta de liberdades civis essenciais, como a de expressão, imprensa e opinião.

O embargo americano é responsável? Certamente, sim, por muito aspectos. Não há como resolver esta questão apenas unilateralmente. O presidente Barack Obama terá que se envolver e promover diálogo, conciliando interesses acima das ideologias neste mundo contemporâneo extremamente interdependente. Uma troca comercial pode ser o caminho e todos ganhariam.

Na era pós-Fidel, já que passou o poder para seu irmão Raúl, espera-se uma abertura dinâmica do regime para que os cubanos possam viver mais dignamente. Filmes, como Buena Vista Social Club sobre músicos cubanos, por exemplo, ilustram esta trágica realidade. A permissão para Yoani viajar demonstra abertura do regime cubano, embora ela tenha levado mais de cinco anos para conquistar este simples direito. Ainda resta saber como será a recepção oficial quando retornar a Havana.

Que tanto medo tem o regime de Fidel? A blogueira com suas palavras e redes sociais está promovendo uma revolução da informação em Cuba a partir da coragem em desafiar o regime que não permite imprensa livre. Há pelo menos 50 condenados em Cuba por razões estritamente políticas e outros tantos por defenderem liberdades comuns nas democracias. Não se trata de "terrorismo mediático", mas de direitos universais.

adblock ativo