Volta às aulas

A mochila está de novo nas costas, mas desta vez não é para viajar e sim para voltar à sala de aula. O retorno das férias é sempre uma experiência que guardamos com muito apreço. O reencontro com colegas e professores, a conquista de novas amizades, a energia renovada para compartilhar momentos vividos no recesso escolar e para recomeçar uma nova fase de aprendizado.

Com a expectativa de receber e acolher bem seus alunos, as escolas, através dos seus diretores, professores e auxiliares, preparam o espaço físico e os recursos pedagógicos, buscando fazer o melhor, acreditando sempre no valor da educação. As limitações encontradas demandam, por parte daqueles que lidam com questões educacionais, iniciativas e procedimentos diversificados. Balizadas pelos indicadores e condutores de políticas públicas, as metodologias, diretrizes e estratégias educacionais são direcionadas mirando a promoção qualitativa da nossa educação e o aperfeiçoamento do sistema de ensino da nossa cidade.

Não falta muito para que as nossas crianças e os adolescentes estejam sentados lado a lado em suas carteiras escolares vivenciando o direito social à educação. Na semana em que eles voltam às aulas, a rede municipal de ensino de Salvador passa a contar com cinco novas escolas, três delas programadas para educação em tempo integral. A prioridade é a alfabetização até os 6 anos de idade, já no primeiro ano do ensino fundamental. A adoção de um planejamento criterioso torna o caminho mais seguro para a conquista dos objetivos.

O Sistema Estruturado de Ensino com foco do 1º ao 5º ano, o reforço em Matemática, Língua Portuguesa e Ciências, o acompanhamento rigoroso dos avanços e metas quantitativas a serem atingidas por turma e escola, além do redirecionamento dos alunos diagnosticados como ainda não alfabetizados para classes de reforço de 90 minutos/dia, com apenas oito estudantes cada, são algumas ações a serem implantadas para melhorar o desempenho do alunado.

As aulas serão iniciadas no dia 18 de fevereiro já com a carga horária modificada. Os estudantes terão mais 30 minutos diários para receber conhecimento, o que equivale a um acréscimo de 100 horas, totalizando 900 horas/ano. Mas todo esse esforço só vai valer a pena se o tempo ampliado for aproveitado de forma produtiva, contando para isso com o compromisso de todos.

A proposta é diferenciada e há o reforço também no número de professores em sala de aula. Serão necessários mais 450 que estão sendo relocados para atender às modificações pretendidas. A Jornada Pedagógica reuniu docentes nas escolas e fora delas para discutir as mudanças e preparar o ano letivo. A capacitação realizada por um instituto nacional de qualificação de educadores facilita a prática da metodologia nova para alicerçamos as mudanças e conseguirmos dar o salto de qualidade desejada na educação soteropolitana.

Muitos alunos estão convencidos que estudar é chato, que sequestra o precioso tempo que poderia ser utilizado para brincar, jogar videogame, entrar nas redes sociais. Mas é sempre necessário lembrar que com o estudo damos sentido à nossa vida pessoal e profissional. É através dos livros, do que acompanhamos na sala de aula que vamos discernir nosso futuro, identificar a vocação, buscar e encontrar o caminho.

Agora é hora de partirmos para uma nova viagem. A viagem ao mundo da ciência, da arte e da linguagem. Hora de ler, de pesquisar, de visitarmos bibliotecas e sites, escrever sobre o que descobrimos, de partilharmos juntos a escola da vida.

