Você está apto para crescer na sua vida profissional?

Uma das minhas motivações profissionais é motivar as pessoas que me cercam. É fazer com que elas percebam como podem crescer na vida profissional, além de mostrar o potencial que elas mesmas não conseguem enxergar, que estão nos seus pontos cegos. É transformar para transformar-me.

Para conseguir extrair resultados das pessoas, passo por um período de observação do comportamento delas para que os pontos levantados sejam os mais precisos possíveis. Este exercício de observação faz, principalmente, com que eu evite julgamentos em uma primeira impressão.

Ao longo da minha carreira, identifiquei comportamentos muito interessantes, capazes de rapidamente alavancar a trajetória profissional das pessoas, e outros que, infelizmente, estão longe de amadurecer e desenvolver um profissional. Neste artigo, identifico em tópicos os principais pontos de desenvolvimento para poder alcançar o crescimento profissional, visando ajudar e inspirar ainda mais pessoas! São eles:

Mostre-se: muitos profissionais que avaliei possuem uma mesma característica – o medo de “se mostrar” na empresa. Eles têm ideias, têm soluções, têm processos definidos, mas não os mostram com medo de parecer puxa-saco, ou passar por cima de pessoas, ou que “não vai dar em nada”, ou até mesmo por (pasmem) preguiça! Um profissional que não mostra a sua qualidade não será reconhecido. Não tenha medo de parecer puxa-saco, você é pago para trabalhar e entregar resultado, que mal há em encaminhar um e-mail para o chefe com uma solução de um problema que vocês enfrentam há séculos? Quem não é visto, não é lembrado. Se você não se reconhece, quem reconhecerá?

Gratidão: já vi e vejo profissionais que não têm a sensibilidade de agradecer um apoio ou uma ajuda que tiveram em algum momento de sua carreira. Um exemplo que eu gostaria de citar é um trabalho voluntário que faço de propor melhorias em currículos profissionais. Embora eu realmente faça para ajudar o próximo sem esperar algo em troca, muitos profissionais sequer respondem ao e-mail agradecendo a análise (que faço minuciosa em um tempo considerável). O que eu observo não é a ausência de gratidão para comigo, e sim a ingratidão com o outro que se propõe a te ajudar. Um profissional que não sabe reconhecer o outro necessariamente não será bem-sucedido em sua carreira;

Espírito de trabalho em equipe: pegando o gancho da necessidade de reconhecer o próximo, muitos dos profissionais que falham no tópico anterior, falham também neste – não conseguem trabalhar em equipes. Aquele que prefere atuar sozinho não se encaixa mais nas exigências atuais do mercado. Lidar com pessoas é extremamente importante, é uma habilidade essencial para se destacar e se desenvolver profissionalmente;

Bom dia, boa tarde e boa noite: quantas vezes julgamos aquele colega que chega em um ambiente ocupado por algumas pessoas e que não cumprimenta sequer com um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite? É feio, não é? Então, não seja essa pessoa!

Proatividade: é extremamente bem-visto e bem-sucedido aquele profissional que se predispõe a fazer acontecer, o que quer que seja. Quem sai ganhando é o profissional, que se desenvolve, aprende novas atividades, é reconhecido pelos colegas e por que não pelo chefe? Proatividade é essencial para crescer na vida profissional!

Os pontos acima são altamente relevantes para o desenvolvimento profissional, observá-los em você mesmo é o primeiro passo para se reinventar. Pratica a mudança! Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e Consultora em Gestão Empresarial

