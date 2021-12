Veja cinco dicas para voltar ao trabalho após o Carnaval

Dizem por aí que o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo? Então, já que estamos na Quarta-Feira de Cinzas, confira aqui algumas dicas para voltar ao trabalho com as baterias recarregadas!

Combine um café da manhã com os seus colegas

A volta de um feriado prolongado é nostálgica, mas também traz uma leve sensação de saudade das pessoas que você encontra todos os dias, menos nos dias de folga. Que tal dar aquele abraço nos colegas de trabalho, perguntar como foi o feriadão, se interessar de forma honesta pelo que eles têm a dizer e combinar um café da manhã, onde cada um leva uma comidinha gostosa para tornar o ambiente mais leve e saudável? A promoção de um ambiente agradável de trabalho funciona e muito para o florescimento da produtividade!

Faça uma lista de pendências

Possivelmente, você tenha saído para o Carnaval com algumas pendências, afinal, são dias consideráveis sem pisar os pés na empresa. Não que não seja bom! Mas precisamos voltar à realidade, não é mesmo? Então pegue uma caneta e um papel, literalmente, e anote o que você deixou de fazer por causa do feriadão. Liste por ordem de prioridade, sempre considerando se a atividade que você listar impacta nas atividades de outros colegas e setores (sem dúvidas, estas são as atividades prioritárias!).

Responda TODOS os seus e-mails

Se você tem o hábito de marcar e-mails como não lidos para respondê-los quando tiver tempo, ou ainda encontrou a sua caixa de e-mails mais cheia que o normal por causa do Carnaval, que tal aproveitar o pretexto do “agora que o ano começa de verdade” e priorizar responder aos e-mails? A dica que dei no item anterior sobre listar o que é prioritário também é válida para as respostas aos e-mails recebidos. Mas faça um pacto consigo mesmo de que você só vai para casa quando responder todos!

Trace algumas metas até o final deste mês

O mês de fevereiro é o mais curto dos meses, e vamos praticamente iniciá-lo na sua metade! Portanto, para se motivar ainda mais no seu emprego, trace metas com prazos curtos, de preferência com entregas de resultado até o final do mês, para que você perceba cada vez mais que você tem capacidade de atender prazos e cumprir metas!

Termine/inicie a leitura de um livro de negócios

Que tal “iniciar” o ano com a leitura de um livro voltado para a sua área de atuação? Se já estiver lendo algum livro, ainda que não seja da sua área, experimente traçar como objetivo o término da leitura até o final deste mês. Se vai iniciar a leitura de algum livro, opte por um que te acrescente na sua área de trabalho, que enriqueça as suas discussões e que te faça pensar fora da caixa! Não precisa terminar neste mês, mas iniciar pode, não é mesmo?

As dicas acima são bem proveitosas para recarregarmos a nossa motivação. Vamos fazer disso um hábito? Desejo bom aproveitamento das lições e boa sorte!

*Administradora especializada em Gestão de Pessoas e consultora em Gestão Empresarial

adblock ativo