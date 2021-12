Vai de bike se divertir ou trabalhar?

Para a presidente da república, com a elevação da renda do brasileiro, "todo mundo agora quer ter um carro". Paradoxalmente, ao inaugurar a via expressa em Salvador, a chefe da nação recomendou o uso do automóvel particular apenas para o lazer. Para ela, os deslocamentos cotidianos casa-trabalho, casa-escola e casa-universidade deveriam acontecer através do transporte público de massa.



A afirmação, embora sensata e correta, faz lembrar que o pedido de moderação da presidente se dá no mesmo país onde o governo federal até recentemente praticava renúncia fiscal desde 2012, com desconto do Imposto sobre Produtos Industrializados para automóveis, a fim de garantir mercado interno para os veículos produzidos no Brasil.



Mudemos de contexto, para descrever uma cena presenciada por mim no viaduto da Gabriela, que liga o vale do Canela ao bairro da Graça: automóveis com velocidade reduzida, sobre a pista do viaduto que leva ao Comércio, "congestionados" em função de duas bicicletas, que "travavam" o fluxo de veículos pelo simples fato de ciclistas se utilizarem do elevado para se deslocar na cidade.



Parece uma cena excepcional no contexto soteropolitano, mas não é: diariamente, e isso não é de hoje, muitas pessoas se deslocam de bicicleta para trabalhar e estudar, se utilizando das avenidas de vale para seus deslocamentos. Avenidas, ressalte-se, pensadas como corredores para o tráfego de veículos motorizados, sem ciclovias nem proteção para os ciclistas.



Se observarmos com atenção esses ciclistas, perceberemos que suas bicicletas são antigas, que eles não portam quaisquer equipamentos de segurança e se expõem diariamente a riscos; que disputam há tempos espaço com a incivilidade e a indiferença dos motoristas em seus carros climatizados, simplesmente por falta de opções, já que o transporte público de massa na cidade, restrito basicamente ao modo ônibus, é caro e de má qualidade, como todos sabemos.



Evidentemente, as pessoas que se arriscam como "ciclistas" nas avenidas da cidade moram em sua maior parte em bairros populares e percorrem grandes distâncias para chegar à escola, à universidade ou ao trabalho. E nesses bairros, infelizmente, não há central nem ciclofaixas do projeto Salvador Vai de Bike, lançado em setembro de 2013 pela prefeitura.



É louvável a iniciativa de um projeto como o Vai de Bike, mas analisando-se a lógica de localização das duas dezenas de estações de compartilhamento de bicicletas já instaladas, através do mapa disponibilizado na internet, não é difícil inferir que elas estão situadas em sua maior parte ao longo da orla atlântica de Salvador, a partir do centro. Áreas, diga-se de passagem, nas quais se concentram os segmentos de renda média a média alta da população soteropolitana.



O mapa está disponibilizado, aliás, na página do banco que financia o projeto, resultado de uma parceria público-privada, que leva para o espaço público uma lógica de marketing empresarial, como de resto já se conhece nos parques e praças adotados, nos pontos de ônibus, no mobiliário urbano ou na grande festa que é o Carnaval, tudo repleto de publicidade de empresas privadas.



O Vai de Bike é um projeto que quer estimular o cidadão a se utilizar da bicicleta para trajetos curtos no espaço urbano, porém, ao que parece, para segmentos específicos da população e segundo uma lógica do lazer e da diversão.



Pergunta-se: e quem se utiliza da bicicleta para trabalhar ou estudar percorrendo grandes distâncias em vias inadequadas? Quando serão instaladas centrais do projeto nos bairros populares da cidade? Quando será incorporada ao projeto a lógica da realidade cotidiana de quem se utiliza da bicicleta para ir trabalhar e/ou estudar?



Para democratizar de fato o uso da bicicleta em Salvador, seria necessário pensá-la como um modo de transporte, articulado a outros modos (a pé, ônibus, metrô, trem), com instalação de infraestrutura adequada e pensando-se seu uso para além do lazer e da diversão. Desonerar os impostos relativos à compra de bicicletas também não seria má ideia!

