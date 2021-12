Uma senhora de 70 anos chamada Janis Joplin

Alguém aí imaginaria Janis Joplin como uma senhora de 70 anos, vivendo de um passado glorioso? Uma idosa arqueada sob o peso dos anos e dos abusos do corpo, balbuciando frases saudosistas ou, quiçá, entoando trôpegas melodias de blues? Nascida no dia 19 de janeiro de 1943, provavelmente era assim que ela estaria hoje. Uma lady que canta o blues entrando no hall das septuagenárias.

Neste clube de veteranos, que já abriga medalhões do rock como Bob Dylan e Paul McCartney, Janis seria certamente uma senhora venerável, sobrevivente de uma geração que mantinha poucas representantes do sexo feminino no estrelato pop.

Se hoje o cenário da música é um território onde abundam as divas, a figura de Janis lá atrás, cantando como se estivesse virando a alma pelo avesso, certamente foi espelho para muitas.

Os reflexos de Janis Joplin podem ser vistos, por exemplo, em Joss Stone - não necessariamente em estilo musical - e muito em Amy Winehouse - nesta, sobretudo pelas semelhanças trágicas das vidas e carreiras, a existência conturbada, os excessos e a morte em circunstâncias parecidas e na mesma fatídica idade dos 27 anos.

Possíveis futuros - Se sobrevivesse ao mortífero coquetel de drogas e álcool que a levou, ainda tão jovem e talentosa, a 4 de outubro de 1970, talvez estivesse recolhida hoje como Tina Turner, também ela uma estrela sofrida, mas que, ao contrário de Janis - e da "mãe" de todas elas, Billie Holiday - soube superar as adversidades e dar a volta por cima na carreira.

Se passasse pela maldita barreira dos 27, até onde iria Janis? Whitney, outra destas divas trágicas, chegaria aos 48 e nem parecia, no auge da glória, destinada a tão funesto desfecho. Mas Janis, uma hippie, personagem típica da era do Sonho, do flower power, como encararia, por exemplo, a década preta & branca, iconoclasta e depressiva de 1980? Não dá para imaginá-la gótica, de preto, sombra roxa nos olhos.

E como passaria pelos pesados 90, pelo bug do milênio, pelo 11 de Setembro, pelas crises econômicas de 2008 e 2011, por terremotos, tsunamis e quedas de avião, pelo calendário maia? Só assim, atravessando todas estas mudanças e tribulações, e com a resistência de um Keith Richards à corrosão das drogas, Janis chegaria aos 70 e estaria entre nós.

Mas então não seria Janis Joplin, a rainha do blues, a cantora branca de alma negra e todos aqueles rótulos midiáticos, que nos deixou precocemente para tornar-se imortal.

A Janis física, de carne e osso, não poderia mesmo durar tanto. Ela veio da mesma linhagem de Billie, mulheres sofridas que cantam como se estivessem exorcizando demônios. São estrelas incandescentes, destinadas a uma combustão rápida, a consumir-se em suas próprias labaredas. Mas, ainda que extingam-se à velocidade da luz, seu brilho fica refulgindo por eras.

Paraísos artificiais - Janis cantava o blues - a dor e o sofrimento em forma de música. Adolescente sofrida, discriminada, de Port Arthur, Texas, ela já demonstrava talento nas rodinhas de violão - o rosto cheio de espinhas, longe da formosura curvilínea de beldades da época, à mercê do bullying dos colegas. Sofria e cantava, galgando os degraus de uma carreira vitoriosa, que a levaria à fama completa. Virou a rainha do blues numa Califórnia brilhando de psicodelismo, verões do amor e guitarras trêmulas.

Mas se o arco-íris de cores lisérgicas e os sonhos aquarianos da segunda metade dos anos 1960 transportavam a cantora para o País das Maravilhas, por outro lado faziam-na acordar dentro de um pesadelo cada vez mais real.

As responsabilidades da vida, os sonhos irrealizados, mandavam a conta toda vez que ela despertava. E se as luzes do palco e a vibração das plateias faziam-na explodir de emoção, nos camarins havia a solidão. E barbitúricos, uísque, pílulas mágicas, papoulas e outras flores do mal para aliviá-la.

Summertime, Piece of My Heart, Just a Little Bit Harder, canções desfraldadas nos ventos dos anos 60, levaram a voz de Janis para os jardins da eternidade.

É por isso que ela jamais poderia chegar aos 70 anos que completaria hoje. Porque seu habitat natural era a São Francisco louca dos hippies e dos beatniks, um paraíso artificial ao qual se podia adentrar caindo na toca do coelho. E se hoje Janis é a luz de uma estrela que já se extinguiu, sua música ainda faz dançar gatos risonhos, chapeleiros loucos e lebres malucas. Feliz desaniversário!

