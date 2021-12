O movimento pelo retorno do Dois de Julho à denominação do aeroporto de Salvador poderá tornar-se uma pedra no sapato do futuro prefeito ACM Neto. Por motivos sobejamente conhecidos, ele é contra esta justa reivindicação dos baianos, considerando-a uma iniciativa revanchista pelo fato de propor a retirada do nome do seu tio, o ex-deputado Luís Eduardo Magalhães, da placa. Desse modo, poderemos ter, nos próximos quatro anos, uma situação paradoxal: um chefe do Executivo municipal em oposição aos seus munícipes em uma questão puramente cívica, envolvendo uma data simbólica, reconhecida por todos os estudiosos como a mais importante da história da Bahia, e mesmo do Brasil.



A campanha pela troca do nome tende, por conseguinte, a ganhar corpo, sobretudo quando a população da cidade tomar consciência de que seu sucesso depende exclusivamente do prefeito eleito. O projeto de lei propondo a medida encontra-se na Comissão de Educação da Câmara Federal e de lá não sai devido às manobras protelatórias dos deputados do DEM, cuja bancada é liderada pelo próprio Neto. Em uma dessas manobras, a deputada Dorinha Seabra (DEM-TO), sua aliada, pediu vistas à proposição exatamente quando ia ser votada, retardando assim a aprovação.



Um leitor mais pragmático estranhará que em uma cidade tão cheia de problemas como Salvador estejamos a nos preocupar com questões subjetivas como a denominação do aeroporto. Ledo engano! Uma cidade não se constrói apenas com asfalto, ruas e avenidas. Fazem parte também da sua paisagem símbolos, datas cívicas, tradições e tudo aquilo que enriquece a história do seu povo e por ele é cultuado, tornando-se, dessa forma, tão significativo quanto o concreto dos edifícios ou o zinco dos barracos.



Imagine, por exemplo, algum inglês propondo uma nova denominação para a Trafalgar Square, praça de Londres comemorativa da batalha na qual o almirante Nelson derrotou os franceses e impediu que Napoleão invadisse a ilha? Algum francês tentaria, por acaso, dar um novo nome ao Arco do Triunfo, ou um argentino à Plaza de Mayo? O Dois de Julho está para a Bahia, e mesmo para o Brasil, assim como esses monumentos históricos estão para aqueles países. E não é necessário ir tão longe: aceitariam os gaúchos a troca do nome da Avenida Farrapos, homenagem à Revolução Farroupilha, ou os pernambucanos da Avenida Guararapes, símbolo da batalha na qual eles derrotaram os invasores holandeses no século XVIII, ou os paulistas da Avenida Nove de Julho, comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932?



Haverá, certamente, quem ponha dúvida quanto à importância que se atribui à data histórica da Bahia, desde quando o Sete de Setembro é, para todos os efeitos, o marco da Independência do Brasil, oficializado pelo famoso grito de D. Pedro I. No livro 1822, o historiador/jornalista Laurentino Gomes desfaz objetivamente esta assertiva: "Os baianos têm bons motivos para celebrar. Foram eles os brasileiros que mais lutaram e mais sofreram pela Independência. A guerra contra os portugueses na Bahia durou um ano e cinco meses, mobilizou mais de 16 mil pessoas e só do lado brasileiro custou centenas de vidas. Foi também ali que o Brasil independente correu o mais sério risco de se fragmentar". E conclui, citando o historiador Tobias Monteiro: "A resistência baiana decidiu a unidade nacional".



Como se vê, a proposta de mudança do nome do aeroporto justifica-se plenamente. Não há qualquer atitude revanchista em relação ao ex-deputado Luís Eduardo Magalhães. Pretende-se apenas repor a data histórica no pedestal do qual nunca deveria ter saído. O próprio ACM Neto, diz o bom senso, deveria tomar a iniciativa de apoiar o projeto que tramita na Câmara dos Deputados. Além de um ato de amor à Bahia e respeito à sua história, teria ele a certeza de que não viria a ser cobrado pelos soteropolitanos no desfile cívico, durante os quatro anos de sua gestão, com faixas ou cartazes do tipo: "Neto, devolva nosso Dois de Julho". Esta poderá ser uma das pedras no sapato do futuro prefeito.

