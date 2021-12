Uma chance para o Brasil

Sabe-se o quanto o valor solidariedade tem o condão de fortalecer, em perspectiva de vitória, notadamente quando inimigo comum é capaz de unir países de todos os continentes, erguida uma só bandeira de luta, em prol da necessidade de enfrentamento. Este é o clima atual vivido pela espécie humana, ao precisar escapar do coronavírus, a fim de manter-se disposta a vencer real ameaça do agente infeccioso mutante, pouco conhecido e poderoso o suficiente para desestabilizar economias.

A materialidade desta união está na criação de um tratado internacional, do qual o Brasil não se apressa a ser signatário, seguindo valsa lúgubre da demora na aquisição de vacina, liberação do magro auxílio emergencial, entre outras lentas deliberações.

Desponta, entre países de proa, nesta liça decisiva, o pequeno vizinho Chile, de menor potencial enquanto produtor de riquezas, mas capaz de evidenciar o quanto os investimentos em educação geram bons efeitos no perfil de um Estado e sua cidadania.

A irmandade das nações já inscreve 25 sócios, com projeção de crescimento do número, sem mentalidade discricionária, servindo de exemplos Alemanha, França, Reino Unido, Coreia do Sul, Indonésia e África do Sul, além dos chilenos campeões da vacinação.

Para um país cuja política negacionista receitou vermífugo e afins, retardou voluntariamente oferta de doses, criou celeumas, em delírio persecutório, transformando possíveis aliados em cismados desafetos, não haveria melhor chance de redimir-se. No entanto, coerente com a proposta de desastrada gestão, até agora prevalecente, o Brasil pode preferir mórbida solidão, como se não estivesse o gigante adormecido retido em periclitante arapuca, por ele próprio armada, resultando em 3 mil óbitos ao dia.

Ora, não aderindo o governo federal ao pacto, confessará nova peça de prova irrefutável de seu propósito infeliz, qual seja, em vez de proteger o povo donde emana seu poder, voltar-se contra a população, em tendência niilista do incentivo à morte, acima de todos.

adblock ativo