Um Teorema é para Sempre

Dizem que os diamantes são eternos, ou ainda que o sol é eterno... Até o poeta já pediu para que o amor “seja eterno enquanto dure”. O ser humano está sempre em busca de sonhos, obras e conquistas duradouras – já outros tentam apenas prolongar ao máximo a felicidade, uma utopia. Certamente, grandes artistas conseguem atingir a meta de tornar seu nome universal a partir de seus ilustres feitos. Curiosamente, há uma outra profissão bastante específica e relativamente antiga, que ousa simplesmente perpetuar seus conhecimentos e descobertas de modo tão duradouro quanto a eternidade.

Esta é a profissão do matemático. Consiste num afazer humano muito diferenciado dos demais por estar sempre pensando em descobertas únicas e universais. Não é todo o dia que se realiza um achado, se demonstra ou se prova um raciocínio que seja genérico, conciso, objetivo, consistente, verdadeiro, lógico, permanente e independente de interpretações. Se for aplicável, tanto melhor, mas não é algo necessário a priori.

Um dos mais antigos teoremas da matemática é creditado ao célebre filósofo, astrônomo, engenheiro e matemático grego Tales de Mileto (c. 624 – c. 546 a.C.), considerado o primeiro entre os grandes pensadores, um dos sete sábios da antiguidade. Há uma grande indeterminação sobre sua vida e atividades, pois nenhum dos seus escritos sobreviveu, apenas citações de trabalhos e descobertas, onde seu nome surgia aqui e ali, surpreendendo seus leitores com a clareza, a simplicidade e o encantamento de seus achados. Foi o primeiro a atacar e resolver problemas matemáticos de forma bastante geral e elegante, utilizando métodos que seriam bastante razoáveis a qualquer um nos dias de hoje. Diz a lenda que previu um eclipse em maio de 585 a.C., algo assombroso em termos científicos naquela época. Outra lenda afirma que foi professor de ninguém menos que o magnífico filósofo e matemático grego Pitágoras de Samos (c. 569 – c. 475 a.C.). Um daqueles que o citou por conhecer seus trabalhos foi simplesmente o filósofo e cientista grego Aristóteles (384 – 322 a.C.), discípulo do igualmente grande filósofo e matemático grego Platão (c. 428 – c. 348 a.C.).

Um teorema sempre pede uma demonstração, ou uma prova. Tales, por meio de escritos deixados por um dos discípulos de Aristóteles, havia medido a altura das grandes pirâmides de Gizé (aproximadamente 2.480 a.C.), como a de Quéops, simplesmente observando o comprimento de sua sombra - mas sua proposta é aplicável a qualquer outro objeto. Seu raciocínio foi mais ou menos assim: quando a altura de uma pessoa estiver igual ao tamanho de sua sombra, o mesmo se espera ocorrer com a sombra de uma pirâmide. Assim, medindo o comprimento da sombra da pirâmide neste instante, resolve-se o problema da altura.

Tal evidência, generalizada, torna-se uma idéia matemática de absoluta simplicidade, clareza, poder e veracidade. Credita-se a Tales a elaboração desta generalização visando calcular a altura de quaisquer objetos ao comparar a sombra destes ao mesmo tempo em que se observa a sombra de outro objeto de altura conhecida.

Esta particular comparação em matemática leva em conta dois comprimentos: uma altura e uma largura – e a partir deste problema é possível considerar a existência de um triângulo, onde seus lados (catetos – do grego κάθετος, “que cai”, “perpendicular”, pois um dos lados está na vertical) podem ser por exemplo a altura de algo e o comprimento da respectiva sombra. Assim, um bastão fincado ao solo de altura conhecida pode servir para determinar a altura da pirâmide ao se observar o comprimento de sua sombra. A altura da pirâmide está relacionada à altura do bastão, assim como a sombra da pirâmide está relacionada à sombra do bastão. Tal método geométrico passou a resolver problemas práticos de determinação de alturas de modo relativamente simples.

Desta forma, generalizando um pouco mais, pode-se verificar que tais triângulos formados pelas alturas e sombras criam figuras semelhantes, estabelecendo assim uma relação entre tais formas. Este é um último passo: abstraindo, percebendo que triângulos com os mesmos ângulos, mas de tamanhos diferentes, seguem uma mesma proporção. Esta é outra maneira de ser compreender o Teorema de Tales (também conhecido como Teorema do Intercepto), a ele creditado por ser o primeiro a ser citado enquanto alguém que estabeleceu bases lógicas e gerais para determinação de alturas de objetos. Há também a noção implícita de demonstração do teorema em outros os escritos que se referem a Tales.

O Teorema de Tales não se aplica somente a alturas – pode ser utilizado para se mensurar distâncias – como conhecer o comprimento de um rio (ou mesmo um vale), e sem precisar cruzá-lo! Para se medir tal distância, bastaria escolher um ponto de observação (um marco, como uma pedra), e a partir deste ponto construir um triangulo imaginário, em que um dos lados corresponderia ao comprimento do rio.

Assim, resolver o problema significava medir este comprimento, que seria proporcional ao tamanho do (desconhecido) rio ou vale: para tanto, bastava observar dois pontos a partir deste local previamente escolhido (o ponto de observação, denominado de C), como outras duas pedras - uma em cada lado da margem, formando a distancia AB. E comparar este grande triângulo imaginário ACB com outro menor, FCE, onde cada lado seria semelhante, mas numa escala diferente. Finalmente, seria preciso apenas medir três distâncias conhecidas a partir deste mesmo ponto de observação num mesmo lado da margem: os dois catetos do triangulo menor (CF e FE) e um dos lados do triângulo maior (CA), que é possível de medir pois está no lado da margem onde se encontra o observador. É importante notar que estas medidas seriam equivalentes à medição da sombra de um objeto e a sombra da pirâmide. Por fim, no fundo no fundo, havia aprendido como aplicar a ideia de semelhança entre dois triângulos, onde um dos lados correspondia ao comprimento a ser determinado.

A matemática é assim, assombrosamente simples, como é o Teorema de Tales - que perdura desde sempre. Não à toa Tales propôs o seguinte aforismo grego: “γνῶθι σεαυτὸν”, traduzido ao latim como “nosce te ipsum” (“conhece-te a ti mesmo”). Por conhecer muito da alma humana, e a si mesmo em particular, ao observar a própria sombra passou a estabelecer corretamente a altura da maior pirâmide do mundo, a de Quéops.

Há outra celebre lição do sábio mestre grego: para perpetuar-se um nome basta estabelecer um novo teorema. Mais do que as pirâmides de Gizé, mais que as estrelas do céu, mais que um diamante, que certamente duram por muito, muito tempo, estabelecer uma verdade é algo muito raro entre seres humanos. E dentre as profissões, existe uma, a dos matemáticos, cuja carreira visa simplesmente procurar por verdades e estabelecê-las. A estas dão-se o nome de teoremas, uma verdade para sempre.

Professor da Escola Politécnica, Departamento de Engenharia Química e do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências da UFBA

