Um Dois de Julho inesquecível

A instalação da Universidade Federal da Bahia, em 2 de julho de 1946, é uma data de transcendental efeito. Concretizou-se naquele dia uma longa espera da Colônia à República. Em todo o processo de criação da universidade, foi decisiva a Faculdade de Medicina da Bahia, a mais antiga, a mais bem equipada e a que possuía as melhores condições para engendrar a universidade tão desejada. Era, como sempre fora, um ente federal de notório prestígio nacional.



Em torno da liderança carismática do professor e diretor Edgard Santos, criou-se a universidade, pelo decreto-lei de 8 de abril de 1946, do presidente Dutra referendado pelo ministro Ernesto de Souza Campos, amigo da Bahia e do professor Edgard Santos. Há antecedentes e projetos de criação, mas foi o entendimento pessoal do diretor Edgard Santos com o ministro da Educação e Saúde, Ernesto Souza Campos, que fez surgir a universidade. Foi a vez da Bahia, pelo conjunto de circunstâncias pessoais e institucionais.

Explica bem o entrosamento anterior entre essas duas personalidades a construção do Hospital das Clínicas. Foi promissor para a Bahia que Souza Campos, assessor qualificado do ministro Capanema, viesse a substituí-lo no comando da Educação. No discurso de posse, Souza Campos anunciou que seriam criadas duas universidades federais, uma na Bahia e outra no Recife. Eram as universidades do Nordeste. Logo depois Souza Campos, referendando o decreto de criação, efetivou a Universidade da Bahia.



Na sequência, o Conselho Universitário elegeu reitor, por unanimidade, o diretor da Faculdade de Medicina, professor Edgard Santos. Dessa maneira, confirmou a sua liderança na condução do processo criativo. O reitor tomou posse no Ministério da Educação e Saúde, então, no Rio de Janeiro, em junho de 1946, na presença do ministro e dos componentes da embaixada de alunos, que se formaram em dezembro desse ano. Essa turma de médicos foi a primeira diplomada pela Universidade Federal. Todavia, como manda a tradição, a instalação solene ficou reservada para o Dois de Julho.



Para presidir a solenidade, o ministro veio à Bahia. E, naquela noite tão luminosa, precisamente, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, renascia a Bahia com a universidade. Segundo o jornal



A TARDE de 3 de julho de 1946, o ato foi brilhante pelo comparecimento de personalidades de relevo, pela grande plateia e principalmente pela significação: "chave de uma longa batalha, de história secular, pela criação de um instituto digno da inteligência baiana".



A reportagem informa que o ministro foi recebido no saguão pelas congregações das escolas incorporadas à nova universidade. Ocuparam as cadeiras do doutoral os membros do Conselho Universitário, o vice-reitor da Universidade do Brasil, Pedro Calmon, o reitor da Universidade de Pernambuco, Joaquim Amazonas, o representante da Universidade de São Paulo, Paulo Artigas.



Os trabalhos foram conduzidos pelo próprio ministro, compondo a mesa o interventor federal interino, Altino Teixeira, o reitor Edgard Santos, o comandante da Sexta Região Militar, general Cândido Caldas, o arcebispo primaz, dom Augusto Álvaro da Silva, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Oscar Dantas, e o prefeito da capital, Armando Carneiro da Rocha.



No expressivo discurso de instalação, o reitor salientou "o esforço, a boa vontade e as nobres disposições do ministro Souza Campos, de quem esperava ainda toda a cooperação". Seguiram-se os pronunciamentos do professor Álvaro Augusto da Silva, secretário de Educação e Saúde, que pelo governo estadual comunicou a criação do Centésimo de Educação.



O diretor da Faculdade de Filosofia, Isaías Alves, se pronunciou sobre os títulos de professor honorário ao ministro Souza Campos e ao professor Pedro Calmon, presidente da Comissão de Implantação. O reitor os entregou aos homenageados com a universidade: Paulo Artigas, Joaquim Amazonas, Alfredo Monteiro, diretor da Faculdade Nacional de Medicina, Estácio de Lima e Pedro Calmon. Finalmente, o ministro declarou instalada a universidade.



*educador, professor emérito e membro da Academia de Letras da Bahia

