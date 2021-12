Tributo a Elie Wiesel

Compartilho parte de entrevista que Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, concedeu a Aron Hirt-Manheimer, editor da Reform Judaism Magazine, em 2005. Elie Wiesel faleceu esta semana. Sigamos o seu exemplo de não ficarmos indiferentes diante das tragédias do mundo.

Ao lhe conceder o Prêmio Nobel da Paz, o presidente da Comissão do Nobel, Egil Aarvik, caracterizou você como "um homem que passou pela humilhação" para se tornar um "mensageiro para a humanidade". Quão central é a luta contra a indiferença ao mal no seu pensamento?

Um dos princípios centrais da minha vida é o ensinamento em Números (19:16): "Não seja indiferente ao derramamento de sangue infligido ao seu semelhante". Albert Camus expressou essa ideia de forma eloquente: "Não tomar uma posição é, em si mesmo, tomar uma posição".

Você não é apenas um defensor de Israel, mas também das vítimas de injustiça, fome e genocídio em todo o mundo, incluindo os índios Miskito na Nicarágua, os refugiados cambojanos, os sul-africanos sob o apartheid, os bósnios na ex-Iugoslávia, os tutsis em Ruanda e, mais recentemente, os sudaneses em Darfur. O que leva você a assumir essas causas?

Como posso criticar aqueles que foram indiferentes ao sofrimento dos judeus durante o Holocausto se eu não fizer nada quando confrontado com o sofrimento de pessoas inocentes hoje? Eu acredito que uma pessoa indiferente ao sofrimento dos outros é cúmplice no crime.

Você ainda tem fé em Deus como o derradeiro redentor?

Eu estaria no meu direito de desistir da fé em Deus, e poderia invocar seis milhões de razões para justificar tal decisão. Mas sou incapaz de me desviar do caminho dos meus antepassados, que sentiram o dever de viver para Deus. Sem a fé deles, a minha própria fé na humanidade seria diminuída. Assim, a minha fé ferida perdura.

