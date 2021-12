Transplantes na Bahia: desajustes persistem

Os transplantes no Brasil estão em nível equivalente aos países desenvolvidos; ainda que os números declinem desde 2014 como corolário da insuficiência de transplantadores no Norte-Nordeste. A Bahia desde sempre "atropela" esta especialidade, porquanto não adquire consistência em seus resultados - nunca avaliados - tanto nos âmbitos publico e privado.

Esta deplorável defasagem histórica mais constrange quando se cotejam os bem sucedidos serviços de terapia renal nas clínicas e hospitais privados, uma distorção congênita do ativo público na apropriação precoce dos cuidados nefrológicos em detração a prescrição do SUS (Sistema Único de Saúde). Nada obstante, a formação dos profissionais terem a qualificação acadêmica de excelência no ambiente universitário do Hospital das Clínicas, onde vicejavam docentes renomados desde os anos sessenta. Entretanto, neste mesmo contexto não germinou a mentalidade do cuidado integral ao renal crônico, com a história natural da doença até o transplante.

Na Bahia os seus hospitais credenciados no Sistema Nacional de Transplante persistem desarticulados, desmotivando os especialistas vis a vis os seus gestores políticos não "concertarem" as supinas vaidades e interesses particulares, através de um impostergável Programa de Transplantes com metas responsabilizadas transparentes, para que possam ser debatidas nos fóruns de domínio publico como o Conselho Estadual e Municipal de Saúde.

Desde 2007 estes impasses sinalizavam os fracassos na notificação precária e decadente de doadores em potencial; confirmando, a previsão de 53,5 por milhão de pessoas caiu para 46,5 em 2015.

A elevada taxa de recusa familiar à doação em 44% no Brasil - um obstáculo quase incompreensível perante a benemerência social -, na Bahia alcança 61% de resistência das famílias em compartilhar doadores com morte encefálica ou clínica.

No ranking nacional, a Bahia continua nas últimas posições quando observados os transplantes renais. No primeiro semestre deste ano, foram realizados 2.651 transplantes renais (25,9% por milhão da população) no Brasil; em nosso estado a taxa efetiva só alcançou 7,5% pmp, uma projeção de menos 100 transplantes ao final do ano.

A Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) lançou em setembro de 2015, com a presença do governador Rui Costa, propostas e metas para os transplantes de órgãos e tecidos, como a formação de equipes de captação-distribuição de doadores potenciais, recursos orçados em R$ 10 milhões; ensejando uma "improvável" parceria com hospitais privado-filantrópicos. "Não importa quanto você combata a escuridão; a luz sempre projetará uma sombra" (Platão).

Não adianta apelar para a filantropia do público. A insignificante efetivação de doadores está associada à percepção no subconsciente coletivo das impropriedades médicas e hospitalares, inclusive a ausência de integração harmônica entre a Sesab e a Ufba (Universidade Federal da Bahia). Ademais da desidratação curricular da disciplina transplantes nas escolas médicas do estado. "Somos o que fazemos no cotidiano; a excelência não é um fato, mas um hábito" (Aristóteles).

Quando provocado pelo Ministério Público no Cremeb (Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia), apresentei relatório na plenária com dados estatísticos: a solução estava num programa de transplantes, envolvendo também as associações de renais crônicos, os hospitais Roberto Santos, Ana Nery, Hupes (Hospital das Clínicas) e HGE (Hospital Geral do Estado).

Atualmente, os candidatos ativos na fila de espera para o transplante renal conservam a utopia de melhor qualidade de vida, enquanto não forem superados os "personalismos" das equipes em nossos hospitais, assumindo o compromisso de benefício social desta ferramenta médica eficaz, justa e humanista. "Atinge-se a satisfação reagindo de modo inteligente às dificuldades devastadoras" (Bottom).

